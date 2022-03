È ora di Teatro Bambino, in scena 'Cuore' di e con Claudio Milani

Continua al Teatro Nuovo Giovanni da Udine la fortunatissima rassegna di spettacoli “Teatro Bambino”, con tre appuntamenti dedicati ai piccoli spettatori inseriti nel percorso “Udine Città – Teatro per i bambini”. L’appuntamento è per domenica 13 marzo alle ore 17.00 con lo spettacolo Cuore, scritto, diretto e interpretato da Claudio Milani. È un mondo delicato, quello delle emozioni. Per capirle, per governarle, quando sono dentro al nostro cuore, a volte serve la dittatura, altre volte l’anarchia. Le emozioni però sanno donare colore alle cose: senza di loro il mondo sarebbe tutto grigio!



Grigio proprio come il pericolosissimo bosco che si trova vicino alla casa di Nina, abitato da una Strega che con gli occhi tutto controlla e da un Orco che tutto vive con la pancia. La Strega ha incantato il bosco perché chiunque vi entri non riesca più ad uscirne; l’Orco mangia il cuore dei malcapitati viaggiatori. Nina, però, riesce ad entrarci ed uscirne più volte e nel giorno del massimo pericolo, quando tutto sembrerà perduto, diventerà proprio lei la regina del bosco, liberando i colori che gli daranno nuova vita.



Pensato per i bambini e le bambine dai tre anni, Cuore mette in scena la storia di Nina attraverso piccole meraviglie di tecnologia scenografica. Il cuore dei bambini, il cuore degli esseri umani è al centro di questa ricerca per immagini, musiche e parole: una storia che fa da cuore allo spettacolo e genera fili tesi tra palco e pubblico come arterie per le emozioni.Teatro Bambino è una rassegna realizzata con la consulenza di teatroescuola - ERT Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia. Fa parte del percorso teatrale Udine Città-Teatro per i bambini, che include Teatro Bambino del Teatro Nuovo Giovanni da Udine e ContattoTIG in famiglia, ideato da CSS Teatro stabile di innovazione del FVG.Udine città teatro per i bambini aderisce al progetto di affido culturale GET OUT promosso dall’Associazione Time for Africa. Chi desidera diventare affidatario culturale e accompagnare a teatro bambini che vivono situazioni di difficoltà può scrivere a info@timeforafrica.itLa rassegna Teatro Bambino continueràdi e con Ivan Di Noia, Romina Ranzato, Sara Corsini, Mitch Salm, Oscar Chellin. Regia Cristina Ranzato, produzione Barabao The Movement Theatre Company.BiglietteriaGli sportelli di via Trento 4 sono aperti dal martedì al sabato (escluso festivi) dalle 16.00 alle 19.00. Domenica 13 marzo la biglietteria aprirà alle 15.30. Gli acquisti come di consueto possono essere gestiti anche online sul sito www.teatroudine.it o www.vivaticket.it.In ottemperanza alle più recenti disposizioni, per l’accesso in sala rimangono obbligatori il green pass rafforzato e l’utilizzo della mascherina ffp2.Tutti gli spazi del Teatro sono igienizzati e sanificati nel pieno rispetto delle linee guida della Normativa vigente anti Covid-19. Un impianto di nuova generazione preleva continuamente aria dall’esterno garantendone il ricambio completo in sala ogni 15 minuti. Il flusso verticale dell’aria dalla base di ogni poltrona verso il soffitto impedisce ad ogni spettatore di entrare in contatto con l’aria respirata dal proprio vicino. L’efficacia contro SARS-COV-2 della tecnologia utilizzata è stata certificata dall’Ospedale Sacco di Milano.