E' Manu Chao la star del Mystery concert del No Borders

E' Manu Chao la star internazionale protagonista del Mystery concert del No Borders Festival che oggi, alle 14, ha celebrato il felice connubio tra musica e natura in alta quota, a Sella Nevea, nel comprensorio del Monte Canin, nell’area adiacente il Rifugio Gilberti (1.850 mt). Martedì 14 agosto, il concerto di Max Gazzè chiuderà l'edizione 2019 del festival, la 24esima, riconfermatosi ancora una volta tra le principali rassegne artistiche del panorama nazionale e internazionale per la qualità dei concerti, la sensibilità e sostenibilità dal punto di vista ambientale e la bellezza dei luoghi, raggiungibili a piedi e in bicicletta.



Valorizzando la musica come forma culturale e mezzo di comunicazione in grado di essere compreso da tutti oltre i confini linguistici, etnici, sociali e geografici in un comprensorio davvero unico posto tra Italia, Austria e Slovenia, il No Borders Music Festival – organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano – sta facendo scoprire alcuni dei luoghi naturalistici più incontaminati e suggestivi del suo comprensorio.