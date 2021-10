Earthbound di Marta Cuscunà debutta a Teatro Contatto

Earthbound ovvero le storie delle Camille, la nuova creazione di Marta Cuscunà, è uno spettacolo di fantascienza per attrice e creature animatroniche che trasforma in teatro il pensiero eco-femminista contemporaneo a partire da “Staying with the trouble” di Donna Haraway.



Earthbound inaugura l’autunno di Teatro Contatto 39x365 Blossoms/Fioriture la Stagione lunga un anno curata dal CSS Teatro stabile di innovazione del FVG e debutta in esclusiva regionale venerdì 1 e sabato 2 ottobre ore 21 al Teatro Palamostre di Udine.



Earthbound ovvero le storie delle Camille è uno dei racconti possibili del mondo nuovo in cui ci potremmo trovare a vivere domani e immagina un futuro prossimo nel quale la manipolazione del genoma umano riporti la vita in aree del pianeta danneggiate dall'uomo.



In scena, Earthbound prendono vita in scena grazie alle creature animatroniche progettate dalla scenografa Paola Villani e realizzate assieme all’assistente alla regia Marco Rogante e ispirate alle opere dell'artista australiana Patricia Piccinini, ibridando la tradizione del teatro di figura con tecniche di animazione innovative, uno degli aspetti più magnetici e catturanti del teatro dell’attrice e autrice monfalconese, creatrice dello spettacolo da lei scritto a fianco del dramaturg Giacomo Gianaroli.



Proprio per l’alto tasso di innovazione tecnologica, Earthbound è tra i 122 progetti sostenuti da i-Portunus, bando europeo a sostegno della mobilità creativa che ha reso possibile la collaborazione con il team di João Rapaz, autore di effetti speciali e film di animazione, negli studi di Oldskull FX di Lisbona.Lo spettacolo è frutto di un lungo processo creativo e di studio di quasi 2 anni sviluppato attraverso una sorta di “mappa di nuove conoscenze” acquisita grazie a una produzione diffusa europea che vede in sinergia il CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione e Etnorama oltre al sostegno di São Luiz Teatro Municipal di Lisbona e il supporto dell’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona, i-Portunus, A Tarumba – Teatro de Marionetas (Lisbona).Marta Cuscunà ha potuto contare anche su un periodo iniziale di ricerca a Dialoghi Residenze delle arti performative a Villa Manin e al supporto economico dei cittadini e cittadine che hanno aderito al progetto CSS #iosonoMecenate.È il sociologo francese Bruno Latour a inventare il neologismo “Earthbound” per rispondere al bisogno contemporaneo di definire la nostra specie in base a un nuovo rapporto con la Terra, che non si limiti più al cieco attaccamento al suolo.La questione climatica ci richiede piuttosto di essere di nuovo sensibili e collegati a Gaia, ai suoi molteplici legami e rapporti simbiotici.Secondo Latour, abbiamo bisogno di non essere più semplicemente “Umani” ma “Earthbound”: umani a cui sono stati impiantati i geni di creature in via d’estinzione con il duplice scopo di conservarne la specie e favorire una nuova prospettiva per l’adattamento dell’uomo con l’ambiente naturale grazie alla simbiosi con il suo doppio animale.