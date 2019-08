Easy Rider in versione restaurata sotto le stelle

Easy Rider, opera prima di Dennis Hopper, ritorna in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna lunedì 5 agosto alle 21 al Cinema Sotto Le Stelle di Pordenone. Un film manifesto di una generazione che, nell’America del Vietnam, dei figli dei fiori e dei sogni infranti, rifiuta ogni regola e si mette in viaggio.

Molti gli ospiti della serata che anticiperanno la proiezione in piazzetta Calderari. Ritorneranno, a un anno di distanza, Cocco Carnelutti e il regista Stefano Giacomuzzi per raccontarci la loro impresa: il folle viaggio in sella a una Harley Davidson Flathead 1200 del ’39, partendo da Pozzis per approdare a Samarcanda. 37 giorni di viaggio, 8222 km da percorrere in moto.

E le moto saranno, ovviamente saranno il fil rouge dell’intera serata. Infatti, per l’occasione saranno esposti custom/chopper rari e da collezione. Un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti delle due ruote, nata grazie alla collaborazione con Moreno e Micke Persello della casa editrice Custom, organizzatori del Bikers Fest International, l'evento motoradunistico più importante d'Italia, il più spettacolare in Europa e uno tra i più conosciuti al mondo, che vanta ben 33 edizioni con oltre 50.000 presenze l’anno.

Con loro vedremo sul grande schermo, per la prima volta davanti al pubblico, un video emozionante che racchiude i momenti più spettacolari dell'ultimo evento a Lignano Sabbiadoro, dove si è tenuta l’ultima edizione. A seguire, al calare del sole, per coronare la serata, la versione restaurata del film icona dell'America ribelle degli anni Sessanta. In maniera esemplare Hopper è riuscito a raccontare, attraverso il viaggio dei due protagonisti Wyatt (Peter Fonda) e Billy (Dannis Hopper) la conquista della libertà lungo le strade della California.

Un evento in collaborazione con la Cineteca di Bologna, Editrice Custom e Rodaggio Film.

A ogni spettacolo sarà presente l’OscBar, il bar del cinema all’aperto con bibite dissetanti e gustosi snack, in collaborazione con Birra Galassia.