Ecco Festil, il Festival estivo del Litorale

Dal 18 giugno al 5 agosto torna a Udine e a Trieste, Festil_Festival estivo del Litorale, la settima edizione, diretta da Alessandro Gilleri, Tommaso Tuzzoli, e Katja Pegan che cura anche la parte slovena con Neva Zajc, ovvero il Primorski Poletni Festival/Festival estivo del Litorale.

Festil è organizzato da Tinaos, con il contributo della Regione, il sostegno del Comune di Udine – Udinestate22, per gli appuntamenti nella città di Udine, e della Fondazione Friuli, e in collaborazione con il CSS Teatro stabile di innovazione del Fvg e il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Tratto distintivo della manifestazione è la sua natura transfrontaliera, che da un lato si esprime attraverso il collegamento con il Primorski Poletni Festival/Festival estivo del Litorale, e, dall’altro, si declina nel partenariato con il Hrvatsko Narodno Kazaliste Ivan pl Zajc/Teatro nazionale croato di Fiume.

Le collaborazioni con Teatro Contatto 40 per la realizzazione di tutti gli spettacoli che saranno presentati a Udine e con il Rossetti Teatro Stabile del Fvg per gli spettacoli nella Sala Bartoli del Politeama Rossetti a Trieste, nascono da una volontà di condivisione artistica e dalla necessità di costruire un dialogo con pubblici differenti.

Si conferma a Trieste la collaborazione con il Museo Storico e Parco del Castello di Miramare, la cui Sala del Trono ospiterà una prima nazionale. Altri luoghi, sempre caratteristici e centrali nelle due città, sono oltre al Politeama Rossetti, il Teatro dei Fabbri a Trieste, il Palamostre anche con il suo Parco esterno, la Corte di Palazzo Morpurgo e il Teatro San Giorgio a Udine.

La settima edizione di Festil_Festival estivo del Litorale si dispiega per sette settimane, con 25 eventi, 17 spettacoli, di cui tre prime nazionali o assolute.

Ad aprire la kermesse, sabato 18 giugno, al Teatro Palamostre a Udine, è la “Trilogia delle macchine” (Oblò | Mind the Gap | Automated Teller Machine), un trittico di installazioni-performance di Giuseppe Stellato, che indaga il rapporto uomo-macchina.

A seguire, uno spettacolo dai 4 anni in su: lunedì 20 giugno al Teatro S. Giorgio di Udine e in replica a Trieste, al Politeama Rossetti – Sala Bartoli, martedì 21 e mercoledì 22 giugno, in scena “Il tenace soldatino di piombo – un film da palcoscenico” da H.C. Andersen, di e con Valerio Malorni/Francesco Picciotti e Fabrizio Pallara.

Spettacolo per tutta la famiglia dai 3 anni in su, è “Eclissi”, in scena venerdì 1 luglio al Teatro dei Fabbri a Trieste, produzione del Dramma Italiano Teatro Nazionale Croato Ivan pl. Zajc Fiume, compagnia cara a FESTIL che fa ritorno in prima nazionale narrando la storia di due clown condannati da principio alla distanza, che, incarnando il Sole e la Luna, lottano per finalmente incontrarsi.

Altra produzione del Dramma Italiano Teatro Nazionale Croato Ivan pl. Zajc Fiume è “Variazioni Enigmatiche” di Éric-Emmanuel Schmitt, uno speciale thriller psicologico sulla vita e l’amore, diretto da Neva Rošić, in scena venerdì 22 luglio al Teatro dei Fabbri (Trieste).

Altra prima nazionale è quella di “Zibaldone triestino” venerdì 24 giugno (e in replica il 25 giugno) nella Sala del Trono del Museo Storico e Parco del Castello di Miramare. La lettura scenica a cura di Alessandro Gilleri, con Fulvio Falzarano, Sara Alzetta e Mauro Serio, viaggia attraverso gli autori più significativi della storia letteraria della città dalla “scontrosa grazia”, Trieste.

Ancora un altro gioiello letterario, in forma di racconto-concerto, è “Gli amanti di Verona – Il pietoso caso di Giulietta e Romeo”, in scena alla Corte di Palazzo Morpurgo a Udine venerdì 24 giugno e al Politeama Rossetti – Sala Bartoli a Trieste sabato 25 giugno, spettacolo con Manuela Mandracchia e Fabio Cocifoglia e la musica dello storico gruppo Agricantus. La componente sonora è predominante anche in “Boiler Room – Generazione Y”, creato e ideato dall’attrice e autrice di origine serba Ksenija Martinović, in scena martedì 2 agosto nel Parco esterno del Teatro Palamostre a Udine, Menzione Speciale Premio Scenario 2021.

FESTIL esercita un lavoro di scouting attraverso la presenza in cartellone di spettacoli riconosciuti nell’ambito di due importanti vetrine del teatro italiano emergente, il Premio In-Box e il Premio Scenario.

Entrambi “Selezione Speciale Premio Scenario 2021”, “Still alive”, scritto e diretto da Caterina Marino, affiancata sul palco da Lorenzo Bruno, in scena a Udine mercoledì 29 giugno (Teatro S. Giorgio), e “Surrealismo capitalista”, con Camilla Violante Scheller, Giacomo Tamburini, Pierre Campagnoli, in scena giovedì 30 giugno (Corte di Palazzo Morpurgo), sono due spettacoli che affondano entrambi nel tessuto capitalista del nostro secolo.

Arrivato finalista al Premio In-Box 2022, “Rimini”, spettacolo per la regia di Mario Scandale, in scena giovedì 7 luglio al Teatro S. Giorgio (Udine), vede protagonista il personaggio di un giornalista che incontra il caleidoscopico mondo della riviera romagnola, un omaggio all’omonimo romanzo (1985) di Pier Vittorio Tondelli.

Un’altra giornalista è protagonista mercoledì 6 luglio interpretata da Elena Arvigo, che sale sul palcoscenico del Teatro Fabbri (Trieste) per restituire in forma di reading la vicenda di Francesca De Sanctis, figlia, moglie e madre, autrice dell’autobiografico romanzo “Una storia al contrario”.

“Apocalisse tascabile”, vincitore di In-Box 2021, e di altri numerosi premi nazionali, è realizzato da Niccolò Fettarappa Sandri e Lorenzo Guerrieri: un atto unico eroicomico che con stravaganza ricompone l’infelice mosaico di una Roma decadente e putrefatta, in scena giovedì 28 luglio al Teatro S. Giorgio (Udine).

Firmato da Fabio Condemi, regista classe 1988 Premio Ubu 2021, e interpretato da Gabriele Portoghese, attore tra i più apprezzati del teatro italiano, “Questo è il tempo in cui attendo la grazia”, in scena mercoledì 13 luglio a Udine (Teatro S. Giorgio) e giovedì 14 luglio a Trieste (Politeama Rossetti – Sala Bartoli), è un omaggio allo sguardo espresso nelle sceneggiature di Pier Paolo Pasolini. Ancora Pasolini, nello spettacolo in prima assoluta “Pasolini/Pound. Odi et amo” in scena venerdì 5 agosto al Teatro S. Giorgio (Udine). Scritto e diretto da Leonardo Petrillo, lo spettacolo traccia il profilo di due intellettuali, in cui la scrittura personale di entrambi risalta attraverso la scena.

Ospite internazionale d’eccezione, in arrivo direttamente dalla Spagna, è Leo Bassi, poliedrico artista di fama internazionale che ha girato tutto il mondo con i suoi spettacoli acrobatici. “70 anni: Leo Bassi”, in scena mercoledì 20 luglio alla Corte di Palazzo Morpurgo (Udine), celebra da un lato la sua voglia di vivere e dall’altro si fa appello per la generazione successiva alla propria, che ha paura di invecchiare. Un invito festoso a riflettere e a prepararsi a una stagione della vita meravigliosa, proprio perché libera dai dubbi e dalle paure della giovinezza.

Attorno agli spettacoli ruoterà una serie di tre incontri “Indagare il tempo: teatro e sociale in dialogo con il presente”, che metterà in dialogo gli artisti ospitati con esperti del mondo psicoeducativo e il pubblico. Coordinato dalla Dott.ssa Maria Rita Eramo, psicoterapeuta e presidente della Cooperativa Impresa Sociale – Athena città della psicologia, il ciclo si svolgerà con l’obiettivo di realizzare un percorso formativo e di visione volto alla creazione di nuovi spettatori.

Ad agosto, inoltre, è prevista una tavola rotonda che metterà insieme la presentazione degli autori del progetto Futuro Passato, una panoramica sulla drammaturgia balcanica e la presentazione di un progetto che in prossimità “GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia” Capitale della Cultura Europea 2025 racconterà le due città non come un confine che divide ma come una frontiera che sovrappone.

Numerosi sono i partner nazionali e internazionali di FESTIL_Festival estivo del Litorale: Drustvo Primorskij Poletni Festival (SLO), Gledalisce Koper (SLO), Hrvatsko Narodno Kazaliste Ivan pl Zajc/Teatro nazionale croato di Fiume (HR), Museo Storico e Parco del Castello di Miramare, Dipartimento degli studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università degli studi di Udine, Associazione Straligut, Golden Show srl - Impresa sociale, Stabilemobile, Casa del Contemporaneo, Athena Città della psicologia.