Ecco il lato luminoso della Luna

L’ultimo album è del ’94, e al netto di un’occasionale reunion e di un lavoro postumo uscito nel 2014, i Pink Floyd hanno lasciato un vuoto da più di 25 anni. Nel frattempo, il loro rock psichedelico ha ispirato centinaia di musicisti, scrittori e altri artisti, affascinati dalla più grande band del pianeta, che ha sempre guardato alle stelle. Il danzatore, attore, coreografo e regista Micha van Hoecke - già collaboratore di Roland Petit e Maurice Béjart, fondatore di uno straordinario ensemble – ha portato la passione giovanile per i Pink Floyd nella sua arte. L’incontro con Daniele Cipriani, la sua compagnia di ballo e la tribute band italiana Pink Floyd Legend gli ha assicurato la materia per immaginare un’opera rock dove canto e danza si confondono.

Shine! Pink Floyd Moon, atteso martedì 11 al ‘Rossetti’ di Trieste in data unica regionale, parte dall’ispirazione del brano Shine on you crazy diamond, omaggio della band all’ex compagno Syd Barrett, perso nella ‘luna’, intesa come malattia mentale. Ad interpretare Syd, Denys Ganio, già primo ballerino della Compagnia di Petit, tra gli interpreti del Pink Floyd Ballet. Suo alter ego giovane è Mattia Tortora, sorta di Pierrot Lunaire, ponte tra terra e luna, luogo di follia, ma anche simbolo di poesia, fantasia e della vita stessa. Se il lato oscuro della luna nel ‘73 dà il titolo ad uno degli album più famosi dei Pink Floyd, van Hoecke ne scopre il lato luminoso e lo propone con videoproiezioni, musica dal vivo, scenografie e le irresistibili canzoni di Gilmour, Waters & C.