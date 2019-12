Ecco il pop ‘Anni Dieci’

Dopo il successo di pubblico delle prime due edizioni, torna a Pordenone il Pop Festival, rassegna dedicata integralmente alla nuova musica italiana, ideata e prodotta dall’associazione culturale Il Deposito e ospitata al Capitol, storico ex cinema della città, ora convertito in sala polifunzionale. Anche per questa edizione, la linea del festival - che ha ospitato Lo Stato Sociale, Levante, Zen Circus, Sick Tamburo, The André, Gazzelle, Bruno Belissimo… precorrendo i tempi e il successo dei protagonisti - proporrà una selezione di artisti dalle caratteristiche uniche nel nuovo panorama indie pop e indie rock italiano. L’unico genere, forse, in un periodo così frastagliato come l’ultimo decennio, capace di guadagnare l’attenzione di media tradizionali (e non) e di fasce di pubblico sempre più numerose, fino al punto di parlare di una rinnovata ‘italian invasion’.

Quattro i concerti per serata, tutti a ingresso gratuito. Sabato 28, cmqmartina, un mix di elettronica e delicatezza cantautorale finito subito in Viral50Spotify; Angelica, cantautrice di Monza già nota come leader dei Santa Margaret e amante dei colori pastello; Elasi, un mix di elettronica, disco-pop e live visual; i Tersø, band elettronica con testi in italiano. Domenica 29 si vira verso l’indie di ispirazione Usa con Black Snake Moan, una one man band di blues con immaginario desertico, ma anche Claver Squad, Eugenia Post Meridiem e Sunday Morning.