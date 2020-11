Echi di Salotto Musicale

In attesa di poter ripartire con gli eventi dal vivo e che le porte del Salotto Musicale del Fvg, in Villa Aurora a Fagagna, possano finalmente riaprirsi, continua la felice collaborazione con la Libreria Martincigh di Udine. La cui titolare, Cristina Burelli, lo ricordiamo, cura l'accompagnamento artistico a quello musicale proposto dal Salotto.



In questa occasione, dal 26 al 28 novembre, la libreria accoglierà nei suoi spazi di via Gemona 40 brevi ascolti da "Only 76 (Women Composers)", programma previsto a Fagagna proprio per il 28 novembre, ma al momento sospeso. Gli ospiti della libreria potranno, in queste giornate, ascoltare risonanze delle partiture delle compositrici Venturelli, Dlugoszewski, Shiomi, Piechowska nell'interpretazione pianistica di Agnese Toniutti, in abbinamento all'opera visiva dell'artista Marilisa Cosello.



«Siamo consapevoli che l’esperienza della musica dal vivo è insostituibile, specialmente se vissuta in modo così coinvolgente come al Salotto - spiegano gli organizzatori, l'associazione Coro POP Magico -. Grazie agli spazi della Libreria Martincigh abbiamo voluto comunque creare una piccola possibilità di contatto con il suono e con l’opera visiva».

Possibilità di contatto che prosegue anche in rete, con il crowdfunding con cui è possibile sostenere l'attività del Salotto Musicale, realtà unica in regione nella proposta di musica insolita, contemporanea e sperimentale, e arte partecipata. Per donare, basta andare sulla piattaforma gofundme.com e cercare la campagna del Salotto Musicale del Fvg.