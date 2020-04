Ecole des Maîtres: in arrivo un'edizione speciale con Davide Carnevali

A causa dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid 19, i partner europei dell’Ecole des Maîtres hanno preso la decisione di annullare l’edizione 2020 del Corso internazionale itinerante di perfezionamento teatrale diretta dal regista argentino Claudio Tolcachir, che avrebbe dovuto coinvolgere attori professionisti under 35 di Belgio, Francia, Italia e Portogallo, dal 28 agosto al 17 ottobre 2020.

Al suo posto, la direzione artistica dell'Ecole des Maîtres ha deciso di promuovere nel 2020 una speciale edizione dell'Ecole a distanza affidandosi a un maestro della scrittura teatrale. Il maestro sarà il drammaturgo italiano Davide Carnevali e coinvolgerà otto giovani drammaturghi dei Paesi partner e si svolgerà a distanza per un anno intero a partire da luglio 2020.



Martedì 28 aprile

#iorestoacasa con Luigina Tusini è in diretta martedì 28 aprile ore 21 dalla pagina Facebook del CSS ed è la diciannovesima puntata di #iosonomecenate, lo speciale format di visioni a distanza che permette agli spettatori di entrare in connessione virtuale con gli artisti e, per chi lo desidera, di sostenerli concretamente grazie allo strumento dell'Art bonus. Il contenuto della puntata resterà sempre visibile su Facebook e in differita sul sito cssudine.it assieme a tutte le precedenti puntate di #iorestoacasa con...



La scenografa, artista e fotografa Luigina Tusini apre le porte del suo studio e ci sorprende con un'originale immersione nella creazione di una sua opera. L'artista utilizza i linguaggi della pittura e del video per tradurre e fermare questo tempo sospeso, dipingere diviene il soggetto di una personale narrazione del periodo attuale.