Edizione indimenticabile per il festival Sexto 'Nplugged

Si è appena conclusa Sexto 'Nplugged, la rassegna musicale friulana che è riuscita a confezionare un'edizione, la quindicesima, di livello altissimo e tutta sold out, superando con successo le molte difficoltà che hanno colpito il settore dell'eventistica a causa dell'emergenza sanitaria.

Sul palco dell'affascinante borgo di Sesto Al Reghena (PN) dal 7 al 9 di agosto si è esibita una rosa di artisti di fama internazionale: Low Roar, Teho Teardo e Efterklang (in esclusiva nazionale) che hanno emozionato l'affiatato pubblico, seduto e in totale sicurezza, con le loro strepitose performance.



"Abbiamo voluto ardentemente mantenere integra la linea artistica del festival e la qualità musicale - spiegano gli organizzatori -, non scendendo a compromessi, anche se questo ha significato lavorare il doppio e con tempi strettissimi. Ne è valsa la pena, perchè abbiamo forse compreso chiaramente per la prima volta l'energia che muove chi ama veramente la musica di qualità, al netto di tutto il resto. Il pubblico ha risposto in modo inimmaginabile e siamo rammaricati per le centinaia di persone che non hanno potuto godere degli spettacoli causa capienza ridotta. Tutto questo ci ha permesso di fare molte riflessioni sul futuro del festival, per il quale abbiamo già delle nuove idee che siamo sicuri apprezzerete".



Appuntamento quindi all'anno prossimo per la sedicesima edizione. Due finora gli headliner confermati: Cat Power si esibirà il 20 giugno 2021, mentre i Foals il 23 giugno 2021.