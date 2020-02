Effetto Mozart a Monfalcone

La Stagione Musicale del Teatro Comunale di Monfalcone prosegue, venerdì 21 febbraio alle 20.45, con il secondo appuntamento di "Effetto Mozart", il progetto triennale che prevede l’esecuzione di tutto il repertorio mozartiano per violino e orchestra ad opera dell'Orchestra di Padova e del Veneto e della magnifica Sonig Tchakerian, violino concertatore e solista.

A impreziosire il progetto, le cadenze scritte da Giovanni Sollima, compositore e violoncellista fra i più originali ed eclettici della scena contemporanea. Le cadenze aprono dei varchi nella partitura, a volte dialogando direttamente con la pagina musicale, altre sviluppando un’idea di Mozart e portandola in territori armonici e ritmici a lui inediti: è all’interno di questa sperimentazione, che non perde mai di vista la musica originale, che si inserisce la straordinaria espressività di Sonig Tchakerian.



Il programma del concerto prevede il più eseguito dei 5 concerti per violino e orchestra, il n. 3 K 216 in sol maggiore, in cui Mozart gioca con la cantabilità del violino, che emula la voce umana in un susseguirsi di idee e temi musicali, secondo una tradizione squisitamente italiana; e la Sinfonia K 201, felice momento creativo del Mozart diciottenne, che abbandona la struttura tripartita dello stile italiano per avvicinarsi ai modelli di Haydn in quattro movimenti. A completare la serata due brevi pagine – il Rondò K 373 e l’Adagio K 261 – dedicate ad Antonio Brunetti, celebre violinista napoletano assunto nel 1776 come primo violino alla corte di Salisburgo.



Alle 20.00, al Bar del Teatro, nell'ambito di "Dietro le quinte", Federico Pupo, direttore artistico della stagione musicale, dialogherà con la violinista Sonig Tchakerian.Biglietti in vendita presso: Biglietteria del Teatro, Biblioteca Comunale di Monfalcone, ERT di Udine, prevendite Vivaticket e on line su www.vivaticket.it; la Biglietteria del Teatro accetta prenotazioni telefoniche (0481 494 664).