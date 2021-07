Eletric Youth al PalaPineta

Appuntamento domenica 4 luglio alle 21 al PalaPineta con il concerto di “Electric Youth” gruppo musicale americano di Boston. L’evento, a ingresso libero proposto dalla societa’ Lignano Pineta, porta in scena quattordici giovani artisti accompagnati da una live band di otto musicisti, per proporre un vasto repertorio che comprende tutti i generi di musica Pop e Rock, con brani dei Queen, Aerosmith, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Gaga, Bruno Mars e altri.



Il gruppo musicale nasce alla Franklin School of Performing Arts del Massachussetts, scuola d’arte americana che ricorda molto l’esperienza proposta dalla serie TV “Saranno Famosi” con i suoi corsi di danza, musica e recitazione.