Elettra Lamborghini fa ballare il Mr.Charlie

L'estate 2019 di Mr.Charlie - Lignano Pineta (UD) fa il pieno di personaggi. Il 3 agosto arriva lei, Elettra Lamborghini.

E’ uno dei personaggi più popolari e discussi dello show biz italiano ed internazionale. Grazie alla partecipazione a programmi come Super Shore ed Ex on the Beach e soprattutto ad una carriera musica importante, Elettra sa sempre come farsi notare e quando sale sul palco lo show è assicurato.

Ecco come si racconta sul sito della sua casa discografica, Universal Music Italy.

Giovane, sensuale, disinibita: Elettra Miura Lamborghini è l'ereditiera italiana più popolare. Figlia di Tonino e nipote di Ferruccio, fondatore dello storico marchio automobilistico bolognese, conta già oltre 4 milioni di follower su Instagram, grazie ai suoi post diretti e spregiudicati. Elettra è un personaggio ormai popolare anche all’estero, grazie alla partecipazione a diversi reality show dove ha fatto sfoggio di una personalità esuberante e un’apparenza tutt’altro che ordinaria, grazie a un corpo ricoperto di tatuaggi e 42 piercing di diamanti.

Le analogie fra Elettra Lamborghini e Paris Hilton non mancano. Entrambe sono giovani, belle, ricche e con una spiccata propensione per reality show e social. Anche se a lanciare l'ereditiera bolognese in questo mondo sono le foto uscite per Playboy nel 2016.

Da qui in poi è tutta una scalata al successo, grazie alla frequente partecipazione a reality italiani e internazionali. L'esordio è con Super Shore, programma trasmesso in Spagna e America Latina, in cui Elettra mette in mostra la propria passionalità. E poi, è il momento di Riccanza, reality italiano che ha per protagonisti i giovani rampolli nostrani. Senza contare la partecipazione al Grande Fratello spagnolo che la vede coinvolta in litigi furibondi con gli altri ospiti della casa.

Nel 2017, Elettra viene coinvolta da Guè Pequeno nel progetto "Lamborghini (RMX)", remix del brano ispirato alle popolari auto sportive in cui il rapper milanese duetta con Sfera Ebbasta. Nel video compare anche Elettra che, oltre a mostrarsi in tutta la sua bellezza, canta parte del pezzo. È la prima apparizione nel mondo della musica ma è solo un'anticipazione di ciò che avverrà in seguito.

Elettra viene reclutata dall’etichetta Cash Money, la stessa che ha lanciato Drake e Nicki Minaj, e, nel 2018 esce "Pem Pem", primo singolo di Elettra Lamborghini. Interpretato, per la prima volta dal vivo, durante l’halftime show NBA allo Staples Center di Los Angeles, “Pem Pem” è un brano dalle atmosfere caraibiche, interpretato interamente in spagnolo. Sulla base dichiaratamente reggaeton, Elettra canta e balla con trasporto e sensualità. Il testo è diretto e disinibito: il racconto dell'amore di una notte, della passione sfrenata nata da un'intesa profonda che ha il sesso come ingrediente principale. E che lancia Elettra in modo esplosivo nel mondo della musica. Il successo di Elettra prosegue con “Mala”, singolo pubblicato a settembre 2018, altra hit dal ritmo contagioso.

E che succede il 15 agosto, al Mr.Charlie di Lignano (UD)? Nel top club prende vita uno scatenato Ferragosto Italiano, "special edition" dello scatenato Marteditaliano, una delle feste simbolo di Mr.Charlie. Come ospite speciale arriva M¥ss Keta, un personaggio misterioso e senz'altro unic.

