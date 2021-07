Elhaida Dani sul palco del Rossetti di Trieste con 'Musicall'

Elhaida Dani, l’ultima splendida interprete di Esmeralda in Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante, sarà ospite speciale, sul palco del Teatro Il Rossetti di Trieste sabato 3 luglio, di Musicall il concerto che raccoglie il meglio del musical e delle colonne sonore di tutti i tempi che debutterà il 2 luglio sempre a Trieste.



Elhaida Dani si unirà a Giò di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone, riformando sul palco del teatro triestino, il nucleo protagonista dell’opera popolare acclamata da oltre 20 anni in tutto il mondo scritta da Riccardo Cocciante.



La cantante albanese, dopo aver vinto, nel giro di due anni oltre dieci concorsi e festival internazionali in albania, Bulgaria, Romania, Macedonia e Montenegro, nel 2013 vince la prima edizione di “The voice of Italy”. In questa occasione incontra Riccardo Cocciante che sarà il tuo tutor e vocal coach. Realizza nello stesso anno il primo EP omonimo. Nel 2015 rappresenta l’Albania all’Eurovision Song Contest, dove arriva in finale.



La sua voce potentissima capace di un’incredibile estensione e una formidabile carica emotiva la porta, nel 2016 a Parigi per interpretare Esmeralda nella versione francese di Notre Dame De Paris. Con il ruolo di Esmeralda girerà tutto il mondo e nel 2019 viene scelta anche per la versione italiana in occasione del grande tour del ventennale dell’opera.Sarà quindi un appuntamento, quello del 3 luglio a Trieste, da non perdere, che darà ancora più brividi ed emozione grazie alla presenza di quattro voci straordinarie che saranno accompagnate dai ventisei elementi della grande orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso.Un immancabile appuntamento che farà vivere agli spettatori emozioni indimenticabili ed irripetibili.In MUSICALL, Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone fondono melodie e musica, interpretando a modo loro le colonne sonore che hanno reso immortali i film e le opere di grandi registi e grandi compositori. Così, come in un grande zapping musicale, si passa dalle atmosfere di WEST SIDE STORY a quelle di MOULIN ROUGE, da quelle de IL POSTINO a quelle di ROMEO E GIULIETTA e da JESUS CHRIST SUPERSTAR a NUOVO CINEMA PARADISO. Il tutto impreziosito dal loro omaggio alla grande musica italiana e a quello del “loro” NOTRE DAME DE PARIS, lo spettacolo che li ha fatti conoscere al grande pubblico e grazie al quale loro stessi si sono conosciuti. Non mancheranno quindi aneddoti e curiosità frutto delle tantissime recite trascorse insieme.Le loro voci sono conosciute in tutta Italia per le grandi interpretazioni nelle opere popolari che da venti anni vengono applaudite nei più importanti palcoscenici della penisola, ma soprattutto, tre amici che, fin dai primi provini per Notre Dame De Paris hanno avuto un’intesa artistica unica, donando emozioni “spettacolari” al pubblico.