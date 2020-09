Elisa a Udine, concerto rinviato a sabato 10 ottobre

Il concerto di Elisa, previsto per sabato 3 ottobre alle 17.00 in Piazza Primo Maggio a Udine, è rinviato a sabato 10 ottobre, sempre alle 17.00, sempre nella medesima venue. A motivare lo spostamento le pessime condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni in Friuli Venezia Giulia e in particolare a Udine, con temporali, acquazzoni e forte vento che non renderebbero possibili i lavori di allestimento e lo svolgimento in sicurezza del concerto. I biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data. Per chi fosse impossibilitato a partecipare potrà rivendere il proprio biglietto sulla piattaforma Fansale del circuito Ticketone (https://www.fansale.it/fansale/). Per chi volesse cedere il proprio tagliando a terzi sarà possibile la procedura del cambio nominativo, da effettuare in uno dei punti vendita autorizzati (per chi ha acquistato in un punto fisico) o direttamente su Ticketone.it (per chi ha acquistato il biglietto online). Sarà possibile anche il rimborso del biglietto a partire da giovedì 1° ottobre e entro e non oltre il giorno martedì 6 ottobre, nel punto vendita di acquisto, consegnando i biglietti in originale, o direttamente su Ticketone.it per gli acquisti online. Eventuali informazioni possono essere richieste all’indirizzo ecomm.customerservice@ticketone.it o al numero 892.101.

Elisa, all'anagrafe Elisa Toffoli, è cantautrice, polistrumentista e produttrice musicale. Nella sua carriera ha conquistato 32 Dischi di Platino e il Disco di Diamante, e collaborato con grandissimi artisti come Luciano Pavarotti, Ennio Morricone, Tina Turner, Andrea Bocelli, Dolores O'Riordan, Imagine Dragins, tra gli altri. In Italia ha ottenuto tutti i principali premi e riconoscimenti in ambito musicale: il Festival di Sanremo nel 2001 con il brano "Luce (Tramonti a Nord Est)" - grazie al quale conquistò sei premi, incluso il primo posto nella categoria Big -, la Targa Tenco, 2 Premi Lunezia, 15 Italian Wind Music Awards, il Festivalbar, il Nastro d'Argento; oltre ad un MTV Europe Music Award e un Premio Regia Televisiva. La sua voce ha incantato registi come Quentin Tarantino e Tim Burton che l’hanno voluta nella colonna sonora dei loro film (“Django Unchained” e “Dumbo” targato Disney). Per Disney ha anche cantato e doppiato nel kolossal "Il Re Leone". Nel 2019 la Mattel le ha dedicato una Barbie con le sue sembianze come modello positivo per le prossime generazioni. Elisa è anche Ambasciatrice per Save The Children.