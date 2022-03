Elisa canta 'Zombie' contro la guerra in Ucraina

Elisa sui canali social ha condiviso un video in cui canta una canzone simbolo della lotta contro ogni guerra. Chitarra in mano, Elisa ha intonato il celebre brano dei Cramberries, 'Zombie', chiedendo la pace in Ucraina ed esprimendo solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite e in fuga dalla guerra. Non solo, il pensiero di Elisa è andato anche alla popolazione russa e ai manifestanti arrestati per aver espresso il proprio dissenso nei confronti di una guerra fratricida.

Praying for Ukraine, for the children especially and standing with everyone who’s against this war.



Playing Zombie, by The Cranberries, in support of the russian people who were arrested trying to protest against the war singing this song. pic.twitter.com/KNQZEgIe9p