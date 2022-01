Elisa, dopo Sanremo l'album 'Ritorno al Futuro'

Elisa, attesa sul palco del teatro Ariston e data per favorita al Festival di Sanremo, pubblica due nuovi inediti, 'A Tempo Perso' e 'Show's rollin'', già disponibili sulle piattaforme digitali, inclusi nel doppio album 'Ritorno al Futuro / Back to the Future', che conterrà brani inediti, uno in italiano ed uno in inglese. L'album uscirà il 18 febbraio prossimo.



"A Tempo Perso - spiega l'artista monfalconese sul suo profilo Facebook - racconta un momento di vita di un giovane ragazzo con i suoi sogni e le sue fragilità.

Questa canzone è per lui, e per tutti quelli che si sentono come lui, e scalano montagne per le strade".



"'Show’s rollin'' - prosegue Elisa - è il sipario che si apre su 'Back To The Future'. Vorrei tornare nel futuro ma vorrei tornarci cambiando qualcosa.



Salvando quello che è prezioso e lasciando andare quel superfluo in cui si rischia di annegare, di perdersi. Avere tutto può non valere niente se non si sa riconoscere ciò di cui si ha davvero bisogno".L'album conterrà anche il brano che Elisa porta a Sanremo 2022, ''.