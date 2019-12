Elisa in concerto nella sua Monfalcone

C’è già fermento a Monfalcone per il concerto che Elisa ha deciso di regalare alla città come omaggio natalizio. Il 28 dicembre, infatti, la cantante tornerà a casa e si esibirà nella centrale piazza della Repubblica. Ad anticiparla il coro Artemìa alle 20, mentre alle 20.30 sarà la volta della cantautrice, nota e amata in tutto il mondo.

Migliaia le persone attese, tanto che è allo studio un apposito apparato di sicurezza. Circa 4.500 le persone che potranno accedere alla piazza e assistere all'evento gratuito. Massima attenzione ai disabili, con posti riservati. Circa 800 persone, poi, potranno avere un posto prenotato grazie all’iniziativa nata in collaborazione con i commercianti: esibendo uno scontrino di più di trenta euro di un negozio monfalconese con meno di 250 metri quadri, si avrà diritto allo speciale pass.

“Ciò – precisano il sindaco Anna Maria Cisint e l’assessore al commercio Luca Fasan – per dare ossigeno ai nostri commercianti”. S potrà sfruttare l'offerta dal 7 al 19 dicembre.

Per quanto riguarda il resto dei fan, attesi da tutta Italia, due o più maxischermi saranno posizionati nelle vie laterali per garantire non solo l’ascolto, ma anche la visione del concerto a più persone possibili.

Questura e Commissariato della Polizia di Stato, con le varie forze dell’ordine, sono già al lavoro per il completamento del maxi piano di sicurezza che sarà creato sulla base dell'esperienza di quelli degli ultimi grandi eventi in piazza.