Elisa positiva al Covid 'salta' Sanremo Giovani

Stasera su Rai 1 Amadeus presenterà 'Sanremo Giovani' che sul palco ospiterà anche tutti i "big" che parteciperanno all'edizione 2022 del Festival. Tra questi c'è anche Elisa, la cantante monfalconese che, positiva al Covid, sarà presente soltanto in collegamento Skype.



Come ha annunciato lei stessa in un video sui social dedicato ai suoi fan, Elisa è attualmente in quarantena, ma sta bene come ha spiegato lei stessa nel videomessaggio.



"Abbiamo preso il Covid, non abbiamo potuto fare il raduno con il Fans club - ha spiegato dispiaciuta Elisa -. E' andato tutto bene per fortuna, abbiamo preso tutti quanti il Covid ma in forma leggera".

La cantante ha dedicato un pensiero a tutti i suoi dei fan che si sono preoccupati per lei e i suoi familiari.



Stasera, quindi, su Rai1 Elisa, collegata online, svelerà il titolo del brano con cui si presenterà sul palco dell'Ariston dall'1 al 5 febbraio 2022.