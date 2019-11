Elisa riparte dai palasport e dal vicino Veneto

Di nuovo in tour Elisa, che ha scelto ancora una volta Jesolo come tappa di partenza per il suo nuovo Diari Aperti Live, che la vedrà impegnata nei principali palazzetti italiani, dopo aver conquistato, con un sold out dietro l’altro, i maggiori teatri della penisola. La data zero martedì 19: dopo la scelta ‘intima’ dei teatri italiani in primavera, reduce dal successo della tournée internazionale che l’ha vista esibirsi nei più importanti club del Nord Europa e da quello nelle classifiche con Vivere tutte le vite (in duetto con Carl Brave), Elisa riparte alla conquista dei grandi spazi dei palasport. Il tour – una decina le date finora, nessuna in regione - prosegue il viaggio del suo apprezzatissimo progetto discografico Diari Aperti, pubblicato a ottobre 2018 e disco di platino.