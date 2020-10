Emergenza Covid, anche La Contrada si ferma

In ottemperanza al nuovo decreto ministeriale del 25 ottobre La Contrada affronta l’emergenza Covid spostando gli spettacoli e le iniziative inizialmente in programma fino al 24 novembre. Le ultime repliche di "Ottantena. Stand Up Comedy per Signora e Mascherina", con Ariella Reggio e Anselmo Luisi, saranno recuperate il 19, 20 e 21 marzo 2021, mentre lo spettacolo "Il Rompiballe”, in calendario dal 20 al 25 novembre, con Paolo Triestino e Nicola Pistoia, sarà recuperato nei giorni dal 21 al 26 maggio 2021. "La Traviata", previsto per il 13 novembre, sarà recuperato il 27 novembre 2020. Per cambi turni contattare la biglietteria (i biglietti acquistati rimangono validi per le nuove date). Gli spettacoli nell'ambito di "Ti Racconto una Fiaba" e "A Teatro in Compagnia”, previsti dal 31 ottobre al 22 novembre, sono rinviati a data da destinarsi. «Ma resteremo con voi questo mese - sottolinea Livia Amabilino, presidente della Contrada - online, sui social e attraverso la nuova App della Contrada. Venerdì 30 ottobre collegatevi con noi alle 18 su Facebook per la nostra nuova trasmissione "Cosa ti rode? Rubrica di intrattenimento parasimpatico" insieme ad Ariella Reggio e Anselmo Luisi, intervistati dalla nostra Enza De Rose. Ce l'abbiamo messa tutta e continueremo a farlo. Grazie per essere venuti a teatro in questi mesi, grazie al pubblico per la partecipazione e l'affetto. Continueremo a lavorare come fatto fino ad oggi, in sicurezza, seguendo le regole, per darvi, speriamo, tanto teatro e tutti i prossimi spettacoli in stagione». Restano infatti confermati lo spettacolo "Il Giocattolaio" con Francesco Montanari e Andrea Delogu, in programma dal 4 al 6 dicembre, e tutti gli spettacoli successivi.