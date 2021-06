Emma a Lignano, si riaccendono le luci dell'Arena Alpe Adria

Si riaccendono le luci sul palco dell’Arena Alpe Adria a Lignano Sabbiadoro: torna Nottinarena, la rassegna artistica e culturale organizzata da Fvg Music Live e dal Comune di Lignano che regalerà un’estate di spettacoli dal vivo, da vivere in totale sicurezza, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

Sarà Emma, star assoluta della scena musicale nazionale, la protagonista del primo show in programma giovedì 3 giugno (apertura porte 19, inizio concerto ore 21): un segnale importante per gli artisti, per il pubblico, per gli addetti ai lavori e per l’intero settore musicale: finalmente si riparte!

Da lunedì il Friuli Venezia Giulia è ufficialmente in zona bianca, che non prevede più il coprifuoco, pertanto i mille spettatori attesi a Lignano (capienza massima attualmente in vigore) potranno rientrare a casa al termine del concerto nella massima tranquillità.

Quella in programma giovedì sera sul palco dell’Arena Alpe Adria sarà anche la Data Zero del “Fortuna Live 2021”, la tournee – prodotta da Friends & Partners – che porterà Emma su alcuni dei palchi più prestigiosi d’Italia (Arena di Verona, Teatro Antico di Taormina, Cavea dell’Auditorium a Roma, Carroponte a Milano, Palazzina di Caccia di Stupinigi, etc.) per rincontrare il suo pubblico e celebrare insieme i suoi primi 10 anni di carriera, ripercorrendo i suoi più grandi successi e presentando live i brani del suo ultimo disco di inediti “Fortuna”. I biglietti per il tour sono in vendita su Ticketone.it

Nottinarena entrerà nel vivo della sua programmazione all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro nei mesi di luglio e agosto con grandi nomi del panorama musicale e della scena teatrale italiana: dall’idolo dei teenager Frah Quintale (6 agosto) al comico Natalino Balasso (31 luglio), passando per Federico Buffa (24 luglio), i Subsonica (27 agosto), Margherita Vicario (28 agosto) e tantissimi altri.

Ci sarà anche “Pupi e Pini”, una straordinaria rassegna di teatro per bambini con alcune delle migliori compagnie italiane. I biglietti sono acquistabili online su www.ticketone.it, il programma completo è disponibile sul sito www.fvgmusiclive.it e sui canali social della rassegna (www.facebook.com/nottinarena e www.instagram.com/nottinarena).

L’Arena Alpe Adria sarà una location Covid free, dove il pubblico potrà assistere agli spettacoli in massima tranquillità e sicurezza, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Sarà dunque garantito il rispetto di tutte le norme in termini di distanziamento, controllo della temperatura corporea, gestione dei flussi di persone in entrata e in uscita, sanificazione delle aree, etc.

Nottinarena 2021 è organizzata da Fvg Music Live e VignaPR in collaborazione con il Comune di Lignano e PromoTurismoFvg.