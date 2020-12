Emma Dante presenta 'Le sorelle Macaluso'

Ancora ospiti d’eccezione nelle sale virtuali di #iorestoinSALA, il circuito digitale cui aderiscono più di 50 cinema italiani: venerdì 18 dicembre, alle ore 20.30, Emma Dante presenterà in diretta streaming il suo Le sorelle Macaluso, adattamento dell’omonima pièce teatrale da lei firmata e seconda opera cinematografica dopo Via Castellana Bandiera. La diretta sarà come di consueto visibile anche sulle pagine Facebook di ognuno dei cinema aderenti a www.iorestoinsala.it. Il moderatore dell’incontro sarà il giornalista e critico cinematografico Federico Pontiggia.



Voce illustre del teatro italiano, Emma Dante mette in scena le tre età – giovinezza, maturità e vecchiaia – di 5 sorelle siciliane nate, cresciute e invecchiate in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo. Una casa che porta i segni del tempo che passa come chi ci è cresciuto e chi ancora ci abita. La storia di cinque donne, di una famiglia, di chi va via, di chi resta e di chi resiste.



"Il film è diviso in tre capitoli, ognuno dei quali corrisponde a un’età delle cinque sorelle protagoniste. - dice la regista - Le sorelle sono interpretate da dodici attrici, come se a ognuna che resiste fino alla vecchiaia dovessero corrispondere una discontinuità e una mutazione nel corpo e nel volto. Ed è l’amore delle sorelle tra loro e per la casa in cui vivono che tiene in vita la loro intera esistenza, come fosse un unico organismo vivente a prescindere dalla morte fisica di alcune di loro. Le sorelle Macaluso è un film sul tempo. Sulla memoria. Sulle cose che durano. Sulle persone che restano anche dopo la morte. È un film sulla vecchiaia come traguardo incredibile della vita".Le sorelle Macaluso rimarrà disponibile su #iorestoinSALA anche nei giorni successivi all’evento.