Enoarmonie dieci eventi in Fvg

Torna l'originale e imitato format del festival Enoarmonie, ideato e curato dall'Associazione musicale Sergio Gaggia di Cividale, che a partire da domenica 16 maggio offrirà 10 appuntamenti di alto livello - in presenza: non sarebbe possibile altrimenti, considerata la tipologia della proposta - in cui la grande musica si sposerà a vini d'eccellenza, in un'interrelazione individuata e illustrata da qualificatissimi enorelatori.



Traslata di circa tre mesi rispetto al periodo usuale, a causa dell'emergenza Covid, la rassegna - giunta alla 15^ edizione - si aprirà nei toni del Molise, nel segno delle tradizionali sinergie che la Gaggia intrattiene con territori enologicamente vocati come quello friulano: protagonisti dell'evento inaugurale, "Appunti di viaggio" - che sarà accolto, alle 18, dall'ariosa barchessa di una delle dimore storiche più belle della regione, villa Gallici Deciani di Montegnacco, messa a disposizione dal conte Luigi Deciani -, saranno l'eclettico pianista Simone Sala e gli ottimi vini delle molisane Cantine Valerio. A individuare e indicare al pubblico le connessioni fra ascolto e degustazione sarà il musicologo Umberto Berti.



In repertorio capolavori del Romanticismo e del Simbolismo di Liszt e Scriabin e una sezione dedicata a un fresco e improvvisato latin jazz: la cifra distintiva di Simone Sala, spesso ospite dei palinsesti radiofonici e televisivi, sta infatti nella poliedricità.Sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, da vari enti e aziende e da Crédite Agricol, il festival proseguirà nelle domeniche 23 maggio (alle 18, orario comune alla maggior parte degli appuntamenti, nell'azienda Rodaro di Spessa di Cividale), 30 maggio, a villa Romano (Case di Manzano), che ospiterà la prima parte di un viaggio nel classicismo viennese, 2 giugno (con un concerto per piano solo dell'affermato Gianluca Luisi, nell'azienda Pitars di San Martino al Tagliamento), 6 giugno (presso l'azienda Borgo Conventi, a Farra d'Isonzo, con una serata dedicata al tango: in scena Fabio Furia, al bandoneon), 13 giugno, a Giassico di Cormons, con l'eccezionale talento del giovanissimo Carlo Ceraraccio e l'orchestra Busoni, 20 giugno (nella sinagoga di Gorizia, sede della seconda parte dedicata a Vienna e al giovane Beethoven), e 27 giugno (presso la tenuta Jermann, a Ruttars di Dolegna del Collio); domenica 4 luglio Enoarmonie approderà a villa di Toppo-Florio, a Buttrio, sede dell'ultimo appuntamento estivo: il festival si concluderà infatti il 29 settembre, a casa Roselli della Rovere, a Tomba di Mereto,Per tutti gli incontri è prevista la prenotazione, effettuabile all'indirizzo silvia.assgaggia@gmail.com. I biglietti per il concerto inaugurale costeranno 15 euro (12 il ridotto, per i soci della Gaggia e gli studenti).