Enoarmonie presenta Carlo Cesaraccio con l'Orchestra Busoni

Fa tappa a Cormons, con uno dei concerti più attesi della stagione, il festival Enoarmonie, curato dall'Associazione musicale Sergio Gaggia e incentrato sull'abbinamento fra la grande musica e le eccellenze vinicole: alle 18 di domani, domenica 13 giugno, nell'incantevole cornice del borgo di Giassico verrà eseguito un programma interamente dedicato a composizioni orchestrali di Mozart, con tre opere molto diverse fra loro, il Rondò K 373 per violino e orchestra (solista sarà Lucio Degani), la Sinfonia K 199 e soprattutto il concerto per oboe e orchestra K 314, in cui Massimo Belli e la Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni dialogheranno con lo straordinario talento del giovanissimo Carlo Cesaraccio, all'oboe.



A tre declinazioni dell'opera mozartiana si uniranno altrettante interpretazioni del vino Friulano, proposto dall'Enoteca di Cormons e sovrapposto sensorialmente alla musica da Luca Damiani, nota voce di Radio3 Rai, conduttore del programma Sei Gradi. L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Cormons.



E' richiesta la prenotazione, effettuabile all'indirizzo silvia.assgaggia@gmail.com. Biglietti al costo di 15 euro (12 il ridotto, per i soci della Gaggia e gli studenti del Conservatorio).