Enoarmonie riparte con le trascrizioni di Godowsky

Bruscamente interrotto dal lockdown, riparte domenica 21 giugno il festival Enoarmonie, l'originale, imitato format ideato e curato dall'Associazione musicale Sergio Gaggia di Cividale. Sontuoso il programma, che offrirà una nuova occasione di ascolto-degustazione agli amanti della grande musica e del buon vino: nel pieno rispetto delle disposizioni anti-contagio, dunque con una rigorosa attenzione al distanziamento fra gli spettatori, l'inedita location della cantina Rodaro, a Spessa di Cividale del Friuli, accoglierà alle ore 19 un omaggio a tutte le vittime della pandemia - dall'Offerta Musicale bachiana - e a seguire l'esecuzione delle trascendentali trascrizioni di Godowsky, di rarissimo ascolto per l'estrema difficoltà strumentale.



A cimentarsi nella prova di assoluta bravura sarà uno dei pochissimi pianisti al mondo in grado di eseguire le trascrizioni, il milanese Emanuele Delucchi, che offrirà un saggio di questo repertorio estremo, con elaborazioni di pagine di Bach e Chopin. Ad abbinare l'ascolto alla degustazione di tre importanti vini della cantina Rodaro sarà la nota voce radiofonica di Luca Damiani, conduttore, fra l'altro, della trasmissione "6 gradi", da anni amico ed estimatore del percorso culturale della Gaggia.



E' consigliata la prenotazione, all'indirizzo silvia.assgaggia@gmail.com o al numero 335 5651008.



L'appuntamento successivo di Enoarmonie è in calendario per la domenica successiva, 28 giugno, a Cormons: protagonisti, nel chiostro del complesso comunale, saranno alcuni giovani fuoriclasse dell'Orchestra Accademia Arrigoni. A Marco Mauceri, una delle voci più amate di Radio 3 Rai e conduttore quotidiano del "Concerto del mattino", il ruolo dell'enorelatore. I vini proposti in abbinamento saranno quelli suggeriti dall'enoteca locale. Per il mese di luglio, poi, si annunciano due ulteriori tappe del festival: a breve le date.