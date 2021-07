Enrico Bertolino in tournée con 'In medio stat virus'

Debutta in Friuli Venezia Giulia il nuovo spettacolo di Enrico Bertolino. Lunedì 12 luglio dal Teatro Odeon di Latisana il comico, narratore ed esperto di comunicazione torna a cimentarsi con la formula dell’instant theatre, il format teatrale creato insieme a Luca Bottura e sviluppato con Massimo Navone, in cui narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità e politica, si incontrano sulle assi di un palcoscenico, modificandosi giorno per giorno in base alle convulsioni dell’attualità. In medio stat virus è il titolo dello spettacolo diretto da Massimo Navone che, dopo il debutto a Latisana, sarà ospite del Circuito ERT in esclusiva per il Triveneto: martedì 13 e mercoledì 14 luglio all’Auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli, giovedì 15 e venerdì 16 luglio all’Auditorium Biagio Marin di Grado, sabato 17 luglio alla Ciasa dai Fornés di Forni di Sopra e, infine, domenica 18 e lunedì 19 luglio all’aperto, nell’area antistante l’Auditorium Comunale di Zoppola. Tutte le repliche inizieranno alle 20.15 con l’eccezione delle due all’aperto di Zoppola previste per le 21.15 (in caso di maltempo alla stessa ora ma in Auditorium).



Il format teatrale di Enrico Bertolino ha dato vita negli anni a spettacoli sempre diversi, contaminati dalla realtà: elezioni, referendum e persino pandemie… come nel caso del distant theatre che durante i mesi complessi del lockdown ha mantenuto viva la fiammella della satira e ora torna sul palco davanti a un pubblico in carne e ossa.Enrico Bertolino in scena miscela il proprio estro e le proprie competenze accademiche e le passa al setaccio dell’ironia equamente distribuita: i politici, certo, ma anche i loro elettori. L’artista milanese racconta potenti e impotenti con ironia pungente ma mai moralista e - per 75 minuti, insieme ai musicisti Roberto Dibitonto e Tiziano Cannas Aghedu - li infila in un pretesto narrativo che spazia dalla cronaca alla Storia.In medio stat virus è uno spettacolo pensato apposta per demolire le proprie convinzioni e farsene delle nuove, se possibile ancora più incerte e confuse, non senza un uso ironico e autoironico della musica, del centone e della rivisitazione.Maggiori dettagli e informazioni sulle prevendite al sito ertfvg.it.