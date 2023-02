Enrico Brignano sold out al Giovanni da Udine

Mercoledì 22 febbraio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine andrà in scena “Ma… Diamoci del tu!” il nuovo spettacolo di e con Enrico Brignano. L’unica data in regione di questo spettacolo è sold out già da mesi e non ci sono più biglietti disponibili.

Brignano, uno dei migliori comici italiani, con questo spettacolo regalerà al pubblico due ore piene di aneddoti, risate, canzoni e riflessioni sull’attualità. Racconterà a modo suo con battute continue come darsi del lei è ormai diventato arcaico e formale ed è più semplice darsi del tu.

“Diamoci del tu, quel tu che ci è mancato in questi due anni e mezzo di pandemia, che ci ha distanziati. Un modo per eliminare le barriere, per riavvicinarci e, perché no, tornare a teatro.” Questa è l'intenzione di Brignano che con “Ma…diamoci del Tu” - spettacolo organizzato da Vigna PR e AND Production in collaborazione con Vivo Concerti - torna in scena affrontando l’inequivocabile difficoltà inerente ai rapporti sociali ed umani del nostro tempo e lo fa con la sua pungente ironia, in grado di prendere in giro da oltre dieci anni i vizi e le virtù degli italiani.

Comico, attore e showman, Enrico Brignano è uno dei personaggi televisivi più amati ed apprezzati di tutto lo spettacolo italiano. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo della recitazione con il grande Gigi Proietti, studiando nella sua scuola e ha debuttato circa trent’anni fa, lavorando tra teatro, cinema e televisione. Ora il suo successo è davvero impressionante e i suoi spettacoli riempiono meritatamente palazzetti, arene, teatri in tutta Italia.