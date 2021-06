Enrico Pieranunzi e il suo Trio protagonisti di 'Play Gershwin'

La Stagione Musicale 2020-2021 del Teatro Comunale di Monfalcone si chiude, venerdì 2 luglio alle 20.15, nel segno del grande jazz. Approda, infatti, al Comunale il trio composto da Enrico Pieranunzi (pianoforte), Gabriele Pieranunzi (violino) e Gabriele Mirabassi (clarinetto) con Play Gershwin, l’omaggio a uno dei più grandi geni della musica di ogni tempo.



Compositore di fervida immaginazione e dalla vena inesauribile e pianista brillantissimo, Gershwin fu soprattutto portatore di una visione profetica, al cui centro si trova quell’accostamento fra jazz e classica di cui era convinto assertore. È grazie a lui se termini come “fusione” e “contaminazione” non scandalizzano più ma, anzi, sono divenuti familiari.



La fusione che Gershwin intese compiere fra classica e jazz fu tutt’altro che un’azione inconsapevole. Fu, al contrario, la coraggiosa apertura di una strada che voleva conciliare la tradizione orale con quella scritta, far convivere in un’unica espressione musicale l’estemporaneità dell’improvvisazione con la sapienza meditata della composizione: una sfida apparentemente impossibile, di difficile comprensione per orecchie e menti europee. Era la costruzione di un mondo musicale del tutto nuovo, capace di comprendere al suo interno, in pacifica coesistenza, generi musicali diversi, il cui artefice non poteva che essere un grande artista del Nuovo Mondo.



Un omaggio, dunque, alla spregiudicata visione crossover di Gershwin, tra opere rigorosamente scritte e momenti di improvvisazione jazzistica. Un programma a geometria variabile con punte di assoluta eccezionalità, fra cui le sue più celebri composizioni orchestrali (An American in Paris e Rhapsody in Blue) in un inusuale allestimento cameristico, che non mancherà di sorprendere per la sua efficacia in relazione alle ben note versioni originali.