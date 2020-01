Epifania in musica con Nativitas

La rete di concerti corali Usci Fvg Nativitas è arrivata alla terza tappa fondamentale del suo percorso festivo con gli eventi dell’Epifania, celebrazioni liturgiche e concerti che coinvolgeranno tutta la regione con proposte improntate alla tradizione, ai classici del Natale, ma anche con qualche progetto musicale dedicato al patrimonio della musica barocca.

Domenica 5 gennaio Nativitas inizierà all’insegna di una proposta molto suggestiva come la rassegna di canti natalizi nelle Grotte di Villanova a Lusevera, dove alle 10.30 canteranno il coro Monte Sabotino e il coro Voci della Foresta. Si proseguirà alle 17 a Forni di Sopra, dove la chiesa parrocchiale sarà la cornice di un florilegio di brani di autori monfalconesi del Novecento nel progetto musicale del coro Angelo Capello, insieme all’orchestra d'archi della Scuola di musica di Farra d'Isonzo.

Alle 17.30 nella chiesa della B.V.Marcelliana a Monfalcone seguirà la celebrazione liturgica con concerto Christmas Carol, a cura del coro CAI di Monfalcone. Alla stessa ora, ma nella chiesa della B.V.del Rosario a Trieste la celebrazione preconciliare in lingua latina verrà accompagnata dall’esecuzione della Messa per il Santissimo Natale di Alessandro Scarlatti, con solisti, coro e orchestra della Cappella musicale della chiesa.

Il giorno dell’Epifania (lunedì 6 gennaio) si aprirà con le celebrazioni liturgiche con corredo musicale ovvero corale: alle 9 nella chiesa di Sant’Antonio nuovo a Trieste la cappella corale omonima accompagnerà la messa, mentre alle 12 alla stazione ferroviaria di Trieste verrà proposta la tradizionale celebrazione Epifania in stazione con il Coeleste Convivium.

Alle 15.30 Nativitas farà rivivere un’altra tradizione, in questo caso legata al repertorio antico, con il Missus in Friuli nella Pieve di Santa Margherita del Gruagno a Moruzzo, a cura dei cori Croma col Punto e Una Voce. Sempre in provincia di Udine, nella chiesa di San Leonardo alle ore 16.00 le tradizioni corali friulana e slovena si incontreranno nel programma interpretato dai cori di Pertegada e San Leonardo.

Alle 17 si proseguirà a Ronchi dei Legionari, nella chiesa di Maria Madre della Chiesa con la quinta edizione del Concerto dell’Epifania, rassegna che vedrà schierati la Corale Primo Vere, i cori Musiche d’inCanto e il coro Tourdion. Nella provincia di Gorizia Nativitas raggiungerà anche la chiesa di Corona a Mariano del Friuli, dove alle 18 la Corale Renato Portelli e il coro misto Lipa di Basovizza condivideranno il programma dal titolo Lux fulgebit, un percorso tra canti sacri di compositori internazionali, regionali e del litorale sloveno.

Sempre alle 18, ma nella chiesa di Santa Elisabetta a Redipuglia risuoneranno le Arie di Natale del Gruppo corale Elianico, mentre la conclusione dell’Epifania di Nativitas sarà alle 18.30 nella chiesa della Beata Vergine del Rosario a Trieste con salmi di Scarlatti e il Magnificat di Monteverdi all’interno della celebrazione liturgica con il prezioso corredo musicale della Cappella musicale Beata Vergine del Rosario.

Martedì 7 gennaio ci sarà ancora tempo per festeggiare l’Epifania e l’anno nuovo nella rassegna corale Echi natalizi, alle 20 nella chiesa della SS.Trinità di Cattinara (Ts). Protagonisti della serata saranno il locale coro Tončka Čok, il coro misto Fran Venturini, il Nomos Ensemble Wind Quartet.

Nativitas è realizzata in collaborazione con Usci Gorizia, Usci Pordenone, Usci Trieste, Uscf Udine, Zskd, Zcpz Gorica, Zcpz Trst, con il patrocinio di Feniarco e con il contributo di Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli.