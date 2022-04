Epoque a Pordenone Live 2022

Si arricchisce con un opening act d’eccezione l’evento che vedrà protagonista al Pordenone Live 2022 il rapper e cantante urban Villabnaks. Il prossimo 9 luglio 2022, sul palco del Parco San Valentino ad aprire la serata sarà Epoque, rapper e cantante torinese di origine congolese, classe 1992, divenuta famosa grazie ad uno stile unico e cosmopolita e a successi come “Boss (io e te)” e “Petite”, già campioni di vendite e di streaming. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .



Janine Tshela Nzua, vero nome di Epoque, è nata a Torino e cresciuta tra Parigi e Bruxelles, prima di stabilirsi nel capoluogo piemontese, dove ha frequentato le scuole. Da sempre appassionata di musica, dopo l’incontro con Di Gek - producer e appassionato di musica africana, house e hip hop - ha dato forma a un suo stile personale con sonorità afro in cui la melodia R’n’B si alterna al rap. I suoi testi, in cui mischia l’italiano con il francese e il lingala, uniti a un incontro tra musicalità e ritmiche afro, danno un respiro internazionale e unico al suo stile.



La serata del 9 luglio a Pordenone entrerà nel vivo poi con l'esibizione di Villabanks. Vieri Igor Traxler, aka VillaBanks, ha 20 anni, vive a Milano ed è un cantante Urban. Cittadino del mondo, viene influenzato da vari generi musicali che riporterà nelle sue produzioni artistiche. A settembre 2019 pubblica il suo primo album "Non lo so" e nel 2020 arrivano anche il secondo e il terzo disco, a gennaio "Quanto Manca" e a ottobre "El Puto Mundo". Quest'ultimo lavoro contiene il singolo di successo "Pasticche" feat. Capo Plaza, certificato oro, dopo aver superato i 18 milioni di stream su Spotify ed essere ancora stabile in top 120 dei brani più ascoltati in Italia, e il feat. con Rosa Chemical nel brano "Succo di bimbi". A febbraio 2021 esce il singolo "Il Doc" feat. Papa V, scritto in occasione di San Valentino e inserito in "Filtri". Ad oggi Villabanks è riuscito a conquistare 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify e circa 240.000 followers su Instagram e, grazie ai suoi "switch" nei brani tra diverse lingue, ha suscitato interesse anche nei mercati internazionali. Fra i grandi concerti annunciati dalla rassegna Pordenone Live 2022 troviamo quelli di Gemitaiz (30 giugno), Sangiovanni (7 luglio), Mahmood (11 luglio) e Fabri Fibra (16 luglio).