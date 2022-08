Ermal Meta al Castello di Udine

Ermal Meta, cantautore, compositore e polistrumentista di origine albanese, capace negli ultimi anni di fare breccia nel cuore del pubblico italiano, riabbraccerà i tanti fan del Friuli Venezia Giulia nel concerto in programma domani, mercoledì 3 agosto al Castello di Udine, unico live nella nostra regione del tour estivo dell’artista.

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFvg, evento inserito nel calendario di UdinEstate, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto dalle 19. Porte aperte alle 20 e inizio live previsto per le 21.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Dopo gli inizi come frontman de La Fame Di Camilla, Ermal intraprende il percorso da solista e autore. Nel corso degli anni realizza la colonna sonora della fiction di grande successo “Braccialetti Rossi” mentre scrive già per molti interpreti italiani come Emma, Francesco Renga, Patty Pravo, Chiara, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Francesco Sarcina, Giusy Ferreri, Lorenzo Fragola e Elodie, curando inoltre gli arrangiamenti per alcuni brani dei Negrita. Nel 2015 viene pubblicato il singolo “Odio le favole”, con il quale arriva terzo a Sanremo Giovani, che anticipa l’uscita del suo primo album in studio, “Umano” (2016). Nel 2017 partecipa nuovamente a Sanremo tra i Big con il brano “Vietato Morire”, aggiudicandosi il terzo posto oltre al Premio Critica Mia Martini ed al Premio per la miglior cover con “Amara Terra Mia” di Domenico Modugno. In coppia con Fabrizio Moro vince l’edizione 2018 del festival della musica italiana con il brano “Non mi avete fatto niente”, singolo che Ermal Meta ha presentato anche all’Eurovision Song Contest nello stesso anno. Il 26 novembre 2021 Ermal pubblica il singolo inedito “Milano non esiste”, a cui ha fatto seguito il 4 marzo 2022 “Una cosa più grande”, in collaborazione con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. L’artista si prepara ora per il grande ritorno live sui palchi dell’estate italiana e, a inizio 2023, nei principali teatri del nostro paese.

Prossimi concerti del calendario estivo del Castello di Udine saranno quelli di Ruggero de I Timidi (7 agosto), Bresh (23 ago), MadMan (27 agosto) e Sissi (29 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .