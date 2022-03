Eros Pagni è 'Enrico IV' al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

A cent’anni dalla sua prima rappresentazione avvenuta a Milano il 24 febbraio 1922, arriva sulle scene Enrico IV di Luigi Pirandello con un protagonista d’eccezione nel ruolo del titolo, Eros Pagni.

La commedia, diretta da Luca De Fusco, sarà in cartellone al Teatro Nuovo Giovanni da Udine da martedì 15 a giovedì 17 marzo. Mercoledì 16 marzo alle 17.30, il grande attore spezzino e la Compagnia dello spettacolo incontreranno il pubblico nel foyer in occasione di Casa Teatro. Conduce il giornalista e critico teatrale Mario Brandolin. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili. È consigliata la registrazione anticipata, scrivendo a iscrizioni@teatroudine.it indicando nome, cognome, numero di cellulare e indirizzo e-mail di ciascun partecipante.

Enrico IV è una delle opere più rappresentate dello scrittore e drammaturgo agrigentino e assieme ai Sei personaggi in cerca d’autore rappresenta senza dubbio uno dei punti più alti del teatro pirandelliano, dove è sviluppato il tema del conflitto fra realtà interna e realtà esterna e ci fa riflettere sul grande tema della follia ma anche sulla finzione e sul teatro stesso. Un uomo che è caduto da cavallo durante una festa in maschera si risveglia convinto di essere Enrico IV, il personaggio storico che stava interpretando. L’uomo, di cui non conosciamo neppure il vero nome, si è talmente radicato nel suo personaggio da non volerne uscire neppure quando rinsavisce di colpo; l’arrivo dei vecchi compagni della fatale mascherata farà esplodere tutte le contraddizioni di questa incredibile figura che vive da anni rinchiusa in un castello fuori dal tempo.



Coprodotto da La Pirandelliana e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, il nuovo allestimento della commedia pirandelliana rappresenta un nuovo capitolo della collaborazione fra il regista Luca De Fusco, illuminato pioniere della contaminazione artistica, ed Eros Pagni, scelto già per il ruolo del padre nei Sei personaggi in cerca d'autore (2017) e poi come Prospero nella Tempesta di Shakespeare (2019). In questo nuovo Enrico IV, Pagni indossa per la prima volta nella sua straordinaria carriera gli abiti del personaggio pirandelliano forse più amaro donandoci un'altra, incredibile prova di inarrivabile sapienza attoriale.In scena accanto a lui una Compagnia di alto livello formata da Alessandro Balletta, Anita Bartolucci, Gennaro Di Biase, Matteo Micheli, Alessandra Pacifico Griffini, Valerio Santoro, Paolo Serra.Scene e costumi di Marta Crisolini Malatesta, luci di Gigi Saccomandi. Aiuto regista Lucia Rocco.