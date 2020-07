Ert, al via alla stagione estiva 2020

Il Circuito ERT ha presentato l’attività estiva 2020 questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella Sala Convegni della Fondazione Friuli. Il direttore della Fondazione, Luciano Nonis, ha fatto gli onori di casa ricordando il lungo rapporto di collaborazione con l’ERT, mentre a illustrare il programma ci hanno pensato il presidente Sergio Cuzzi e il direttore Renato Manzoni. All’incontro è intervenuta anche l’Assessore alla Cultura e allo Sport della Regione Fvg, Tiziana Gibelli: L’ERT ha colto l’invito della Regione a osare per continuare a garantire un’offerta culturale di qualità per non lasciare in eredità un deserto culturale e perché teatro e musica costituiscono una parte importante della vita delle comunità.



Dopo un lungo periodo di chiusura e incertezza, lo spettacolo dal vivo è finalmente ritornato. Il Circuito ERT in questa estate di convivenza con il Covid-19 ha programmato una serie di appuntamenti teatrali e musicali sia in teatro sia all’aperto, sempre nel rispetto delle norme per il contenimento del virus. Prosa, danza, teatro ragazzi, cinema, musica jazz e musica classica sono gli ingredienti dell’estate ERT, realizzata in collaborazione con diverse realtà operanti sul territorio.



Procedendo in ordine cronologico, è iniziata, un contenitore pensato per le famiglie dei sette Comuni che fanno capo a Noi Cultura e Turismo (Manzano, Buttrio, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone) all’interno del quale l’ERT ha programmato 14 spettacoli di teatro ragazzi che si protrarranno fino a inizio settembre con alcuni tra i migliori interpreti regionali e nazionali. Parchi di storiche ville, palazzi comunali e piazze saranno le sedi valorizzate da queste proposte.il palco allestito da ERPACospiterà, testo di. Lo spettacolo è riservato agli abbonati della stagione di Codroipo e, pièce con l’attrice milanese non andata in scena lo scorso marzo. Sempre a Villa Maninla stagione teatrale codroipese si concluderà con il, monologo interpretato dache porta in scena il tema delle mafie, originariamente programmato in primavera.per recuperare la data primaverile.ospiteràla proiezione del lungometraggio, pellicola del 1919 che celebrava i 400 anni dalla scomparsa di. La visione sarà accompagnata dalle musiche originali di, eseguite dal vivo dalla, dall’Accademia Musicale Naonis e dall’Associazione per la Musica e la Danza antica a Venezia. Un evento da non perdere per riscoprire un film che si pensava perduto.Sempre. La rassegna diretta daè giunta allae per la prima volta si terrà all’aperto in, accanto all’Auditorium Comunale, sede dei concerti in caso di pioggia. Tre gli appuntamenti: venerdì ilomaggerà il re del liscio e l’autore di Romagna mia,, con il concerto Casadei secondo me;un cast di stelle regionali sarà protagonista di un concerto tributo a, uno dei padri del jazz friulano, trombettista attivo dagli anni Cinquanta fino ai Novanta in Europa ed estremo oriente; infine,suonerà la sua collezione di conchiglie in una serata suggestiva in cui le originali sonorità forniranno lo spunto per riflettere sulle problematiche ambientali.L’ERT partecipa anche al cartellone promosso dalla Regione FVG nelalle 18 andrà in scena, uno spettacolo per i più piccoli ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.In occasione di, l’ERT conferma la propria natura multidisciplinare consacrando un’intera giornata alla danza assieme alla, l’unica realtà coreutica regionale riconosciuta dal Ministero.a partire dalle 10, i(distribuite dalle ore 10 alle 20) di. Ispirata al John Lennon più lisergico, la performance è la prima di un trittico dedicato dalla compagnia udinese alla musica della contestazione.La collaborazione traha radici solide e ha portato negli anni reciproca soddisfazione ai due enti. Anche quest’anno il Circuito regionale affiancherà la Fondazione nel cartellone di. Sono, infatti,si esibiràcon iin unla neonatasarà affiancata dalla sopranoe dai tenoriper un viaggio tra le migliori arie delle operette:è il titolo della serata realizzata con la collaborazione dell’; questo concerto verrà replicato anche al, in collaborazione con l’amministrazione ducale. Ritornando a Carniarmonie, si passerà dall’operetta all’opera con ilcon lae affiancata dalla soprano, dal tenoree dal bassoche interpreterà pagine di Mozart, Bizet, Leoncavallo e Verdi. Dettagli e prenotazioni al sito di Carniarmonie.ERT e Fondazione Bon, assieme al Comune di Udine, uniscono le forze per presentaresi esibirà ilcon un concerto per pianoforte a quattro mani;(violoncello e pianoforte) leggere pagine di Beethoven, Schumann e Ginastera nella, un quintetto con due voci, violino, violoncello e pianoforte, sarà protagonista nellacon Beethoven Folksongs.“Non ci piace lasciare le cose a metà”: una dichiarazione di intenti del Circuito ERT che vuole portare a termine i cartelloni teatrali 2019/2020 nonostante il lungo stop causato dalla diffusione della pandemia da Covid-19.con doppie repliche di ogni spettacolo non ancora andato in scena per garantire a tutti gli abbonati, nel rispetto del distanziamento sociale, la possibilità di usufruire del proprio tagliando annuale. Laddove il recupero non fosse possibile, la responsabile della programmazione, Erika Baron, e il direttore Renato Manzoni in accordo con i Comuni interessati, sostituiranno gli spettacoli con altri titoli., tra gli altri, sono(a Premariacco, Gemona e Sacile),(Polcenigo e Udine),(Cividale e Lignano), la commedia campione d’incassi(Palmanova, Sacile, Gemona e Zoppola), la danza di(Pontebba), due spettacoli del trasformista(Grado e Premariacco) e(San Daniele e Zoppola), l’istrionico(Spilimbergo, Lestizza, Pontebba e Artegna) e(Latisana, Sacile e Tolmezzo). Tutto il calendario al sitodove verranno comunicate anche le sostituzioni degli spettacoli che non verranno ripresi in autunno come, ad esempio, Coast to Coast con Rocco Papaleo e I Miserabili dello Stabile FVG.La quasi totalità delle rassegne 2020/2021, di conseguenza, quest’anno inizierà in gennaio.In occasione di tutti gli spettacoli estivi e autunnali l’ERT metterà in atto tutte le misure necessarie per evitare la diffusione del virus e garantire la massima sicurezza per pubblico, artisti e staff: attraverso le prenotazioni si eviteranno assembramenti in biglietteria, verrà misurata la temperatura corporea del pubblico, sarà fatto obbligo di indossare la mascherina e il posizionamento delle poltrone e delle sedie seguirà le norme sul distanziamento sociale.L’intera proposta estiva e i recuperi autunnali sono disponibili al sito www.ertfvg.it nella sezione Calendario.