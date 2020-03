Ert, spettacoli sospesi fino al 3 aprile

Annullata la conferenza stampa di presentazione della rassegna Note in Castello in programma stamattina, giovedì 5 marzo, a Palazzo Morpurgo, a Udine.



L'Ert fa sapere che, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ieri con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, “sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.



“Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020”.



il Circuito ERT, quindi, ha deciso di sospendere tutta l'attività fino a venerdì 3 aprile.