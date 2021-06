Esce negli Usa il film girato a Trieste con Samuel Jackson e Salma Hayek

"Mi piace pensare che dietro al successo del film Hitman’s Wife’s Bodyguard uscito ieri negli Stati Uniti e già in testa al botteghino, ci sia non solo il cast stellare - Antonio Banderas, Salma Hayek, Samuel L. Jackson - ma anche la mia città, Trieste, in cui la pellicola è stata in parte girata. Il cinema può essere un' ottima risorsa per il nostro Paese, non solo perché ne fa conoscere le bellezze, ma anche perché significa lavoro e coinvolge, al di là dei volti famosi, un enorme indotto.

Che riparta il settore cinematografico, dopo quasi un anno in cui è rimasto paralizzato, è davvero una buona notizia per molte realtà del nostro Paese".



Con queste parole il vicepresidente della Camera dei deputati Ettore Rosato ha accolto l'uscita negli Usa del film che nel 2019 ha portato nel capoluogo giuliano star di Hollywood.



Il film diretto da Patrick Hughes è il sequel di 'Come ti ammazzo il bodyguard' e oltre che in Italia, le riprese si sono svolte Croazia, Slovenia, Bulgaria e Regno Unito. L'uscita, inizialmente prevista per il 2020 è stata rimandata a causa della pandemia di Covid.