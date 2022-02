Esce nelle sale 'Belfast' di Kenneth Branagh

Sette nomination ai prossimi Academy Awards, tra cui la corsa per miglior film drammatico, miglior regia a Kenneth Branagh (in questi giorni in sala come attore e regista di Assassinio Sul Nilo) e migliori attori non protagonisti per Ciarán Hinds e Judi Dench. Basterebbe solo questo per consigliare la visione di Belfast, che ha già riscosso il suo successo di pubblico e critica alla Festa del Cinema di Roma e che non a caso è il secondo titolo della rassegna di film ‘Da Non Perdere’, promossa da The Space Cinema: una selezione tra i titoli più interessanti del momento, quei film che sono assolutamente e che probabilmente diventeranno dei veri cult.

Belfast è un omaggio di Kenneth Branagh alla propria infanzia e alla forza d’animo della città irlandese scossa dalle lotte intestine che infiammarono la fine degli anni ‘60. Un salto nostalgico e romantico nel passato del regista sessantaduenne, e una ricostruzione intima e profonda del legame con la città che rappresenta insieme inferno personale e porto sicuro, tra difficoltà familiari, gioventù sacrificata e la drammaticità dei Troubles di Belfast.

The Space Cinema proporrà al pubblico una selezione di titoli, in programmazione in tutti i cinema del circuito. Per conoscere i film ‘Da Non Perdere’ basta visitare la sezione dedicata sul sito The Space Cinema al link: https://www.thespacecinema.it/iniziative/film-da-non-perdere