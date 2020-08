Escursione e teatro a Tramonti di sopra

Riprende l’attività, della Compagnia di Arti e Mestieri dopo la pausa di Ferragosto, con l’organizzazione di un altro appuntamento nella Valle del Meduna a Tramonti di Sopra domenica 30 agosto.

L’iniziativa come altre caratteristiche della compagnia, prevede l’escursione sui vari elementi emergenti dell’ambiente di Tramonti di sopra percorsi dal fiume. La partenza dei partecipanti è prevista come sempre in corriera dal parcheggio della questura di Pordenone alle ore 14.00, arrivo a Tramonti alle ore 15.00 al Centro visite punto di ritrovo con chi giunge autonomamente.

Partenza con la guida per l’escursione con moderata difficoltà (si richiede abbigliamento adeguato) per poi assistere allo spettacolo Racconti del Meduna di e con Bruna Braidotti accompagnata alla fisarmonica da Nicola Milan ed infine cena a base di prodotti locali a l’agriturismo Borgo Titol. Il rientro è previsto alle ore 21.00 circa con arrivo a Pordenone per le ore 22.00

L’iniziativa si avvale del sostegno di Tramonti di Sopra.

Posti limitati causa norme COVID 19. Per prenotazioni ed informazioni 0434 40115 o info@compagniadiartiemestieri.it.