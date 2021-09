Due giornate creative, con escursioni favolose arricchite da poesia, performance e arte contemporanea: le propone l’Associazione Casa C.A.V.E. – Contemporary Art Visogliano/Vižovlje Europe per questo fine settimana, nell’ambito del Festival del Vento e della Pietra.



Sabato 4 settembre, alle ore 16.00, con ritrovo al Park del Sentiero Rilke (Duino/Devin), è in programma una passeggiata con letture poetiche, dal sentiero Rilke all’antica Rocca di Duino, a cura delle guide naturalistiche Estplore, in collaborazione con Bonawentura/Teatro Miela e Teatro Stabile La Contrada, Trieste.



I partecipanti incontreranno sul sentiero l'attore Adriano Giraldi che li accompagnerà nella vertiginosa e visionaria poetica di Rainer Maria Rilke con la lettura itinerante “L'ininterrotto messaggio che dal silenzio si crea”: frammenti tratti dai Quaderni di Malte Laurids Brigge e da Elegie duinesi. Continuando l'itinerario si giungerà all'Antica Rocca di Duino dove i partecipanti saranno accolti nella “VI Cornice del Purgatorio” dalle attrici Enza De Rose e Elena Husu per imbattersi con la schiera dei golosi costretti, per contrappasso, ad un continuo digiuno e a recitare un versetto del Miserere, il Labia mea, Domine.



Infine è in programma, nelle acque sottostanti la Rocca, la breve performance partecipativa L'Urlo di Dante, curata da Fabiola Faidiga e successivamente la visita alla mostra Se da contrari venti è combattuto, presso la Casa Rurale di Duino, a cura di Massimo Premuda.Prenotazione obbligatoria: info@estplore.it+39 340 7634805, Green Pass richiesto solamente per la visita alla mostra.In alternativa, sempre sabato 4 settembre, alle 16.00, con partenza dal Villaggio del Pescatore, viene proposta un’escursione nel mare di Duino, in canoa, con le guide naturalistiche Claudio Salvalaggio e Alice Sattolo.Un modo nuovo per vedere il sentiero Rilke da una prospettiva diversa, sino a raggiungere le pareti aggettanti il golfo di Trieste e lo Scoglio di Dante, dove i partecipanti, assieme alla sezione Kayak del Circolo Velico di Duino, potranno essere parte attiva della breve performance L’Urlo di Dante.Prenotazione obbligatoria ed escursione gratuita per i primi 10 iscritti: info@guidanaturalistica.it+39 349 5068928.Alle 18.30, alla Casa Rurale a Duino /Devin 59 (TS), preview della mostra internazionale di arti visive “Se da contrari venti è combattuto”, a cura di Massimo Premuda, in collaborazione con DoubleRoom arte visiva, Museo della Bora Trieste e il Circolo Velico Duino. Opere in mostra di Nika Furlani, Davide Maria Palusa, Sara Paschini, Damir Stojnić.Traendo ispirazione da una terzina di Dante, la mostra (aperta al pubblico dal 5 al 12 settembre, dalle 17.00 alle 20.00) esplora i numerosi aspetti del vento partendo da suggestioni poetiche e filosofiche per giungere così a riflessioni naturalistiche e sociali. Nella preview della mostra i quattro artisti invitati analizzano in particolare le relazioni fra arti visive, letteratura e territorio fra Carso e mare, nella cornice delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte del sommo poeta Dante Alighieri.Prenotazione obbligatoria: casacave.art@gmail.com– cell. 333 4344188 – Obbligo di Green Pass.L’esposizione parte con due suggestivi omaggi fotografici ai due grandi poeti che soggiornarono proprio presso il Castello di Duino in due periodi storici diversissimi: Dante Alighieri eRainer Maria Rilke. In entrambi però natura e poesia, paesaggio e parola s’intrecciarono indissolubilmente, e proprio da qui ha origine la ricerca fotografica di Davide Maria Palusa ispirata al tormentato amore di Paolo e Francesca, i cui celebri versi, del V Canto dell’Inferno della Divina Commedia,“Io venni in loco d’ogni luce muto, / che mugghia come fa mar per tempesta / se da contrari venti è combattuto”si narra che siano stati scritti da Dante proprio sullo scoglio nella Baia di Duino che ancora oggi porta il suo nome, quando fu ospite del Castello, quale ambasciatore di Cangrande della Scala. E si continua con il lavoro fotografico di Nika Furlani sulle falesie del sentiero Rilke, che accompagnano gli escursionisti dalla Baia di Sistiana al Castello di Duino ripercorrendo così le romantiche ispirazioni delle indimenticabili “Elegie duinesi” di Rainer Maria Rilke. La mostra prosegue con le tavole dell’illustratrice triestina Sara Paschini da “La bora e il ragioniere” dI Gianni Rodari, racconto tratto da “Il libro degli errori” del 1964 e interamente ambientato a Trieste, e pubblicato da Emme edizioni in occasione del centenario dalla nascita dell'autore, e si chiude con una potente intuizione dell’artista croato Damir Stojnić, che mette in relazione visiva i libri che leggiamo durante la nostra vita con l’andamento e lo sviluppo del codice genetico del nostro DNA.Domenica 5 settembre, alle ore 18.30,alla Casa Rurale – Duino / Devin 59 (TS),Michele Gangale presenta il suo ultimo lavoro poetico, Attraversamenti, accompagnato dalla storica Silvia Bon e dalla psicoterapeuta e psicoanalista Cecilia Randich.Spinte profonde, talvolta misteriose, muovono chi attraversa. Esse si manifestano nei percorsi dei migranti di ieri e di oggi, nei percorsi dei camminatori, nelle esistenze che conoscono il disagio e la povertà e che vivono nell'immaginario la partenza e la fuga. Uno sguardo poetico mosso, una poesia che compone per brevi illuminazioni e scorci, e che sosta sulle cose con quella sobrietà e quel pudore che era proprio dei narratori popolari del passato quando richiamavano eventi problematici le densi di interrogativi, quali il passaggio, la partenza, la finitudine.Prenotazione obbligatoria:casacave.art@gmail.com- cell. 333 4344188, obbligo di Green Pass.