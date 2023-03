Esercizi di memoria, al Giovanni da Udine I Turcs Tal Friûl

Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ricorda Pier Paolo Pasolini, padre David Maria Turoldo e Rodolfo Castiglione con una serie di iniziative dal titolo “Esercizi di memoria” in programma fra marzo e aprile 2023 - realizzate in collaborazione con l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia/Archivio Castiglione e il Centro Studi p. David M. Turoldo - che intendono ripercorrere in tutta la sua intensità la prima messa in scena de I Turcs Tal Friûl.

Scritto da Pier Paolo Pasolini nel 1944 ma pubblicato solo un anno dopo la sua morte, l’atto unico venne rappresentato per la prima volta a Venezia nel novembre 1976, a pochi mesi dal disastroso terremoto che aveva sconvolto il Friuli. A realizzarne l’allestimento, che andò in scena nella chiesa di San Lorenzo, fu il Piccolo Teatro “Città di Udine” in collaborazione con il Teatro La Fenice di Venezia, per la regia di Rodolfo Castiglione. La rappresentazione chiudeva una serie di iniziative solidali promosse da Comune di Venezia, La Biennale, Fondazione Bevilacqua la Masa, Istituto Universitario di Architettura e Teatro La Fenice.

In quel frangente lo spettacolo esprimeva la volontà di ripresa e ricostruzione di un popolo nel segno di una precisa identità. Le musiche di Luigi Nono, gli elementi scenografici di Luciano Ceschia e le diapositive di Italo Zannier arricchirono la messinscena completata, la sera della prima, dalla toccante registrazione della voce di padre David Maria Turoldo. A ridosso del centenario della nascita di Pasolini (5 marzo 1922) e del trentennale della morte di padre Turoldo (6 febbraio 1992), Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine rende loro un omaggio unendolo al ricordo di Rodolfo Castiglione, regista di quella esperienza eccezionale che fu il primo allestimento dei Turcs Tal Friûl.

Dal 4 marzo al 1° aprile 2023 nel foyer del Teatro Nuovo Giovanni da Udine saranno esposte le riproduzioni delle locandine originali realizzate per lo spettacolo, stampe fotografiche e altro materiale d’archivio che ripercorre le varie fasi del debutto dell’atto unico pasoliniano. Completano il percorso due incontri (4 marzo e 1° aprile, ore 17.30, sempre al Giovanni da Udine) che offriranno una significativa testimonianza di quella vibrante esperienza, raccontata dal vivo da alcuni degli attori protagonisti attraverso ricordi, aneddoti e curiosità. Preziosa sarà poi l’occasione rappresentata dalla visione del documentario Stare al mondo: Turoldo e Pasolini di Elisa e Marco Roncalli, per la regia di Omar Pesenti, prodotto da Ente Friuli nel Mondo - Officina della Comunicazione (2022). Il documentario evidenzia il legame fra Pasolini e Turoldo, esplorando la loro azione e le loro “anime friulane” costituite da musica e di canto.

Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito. La mostra è visitabile a ingresso gratuito per gli spettatori del Teatro a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli o su prenotazione (iscrizioni@teatroudine.it).

MOSTRA.4 marzo – 1 aprile 2023, Foyer del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. In esposizione le riproduzioni degli abbozzi delle musiche di Luigi Nono e del manoscritto della preghiera di Pier Paolo Pasolini, le stampe delle diapositive di Italo Zannier e le fotografie di Roberto Serrani, che testimoniano la messa in scena dello spettacolo veneziano. Dall’Archivio Castiglione provengono le diapositive riprodotte e le foto di scena di Roberto Serrani, il manifesto, la locandina e soprattutto un prezioso frammento audio – l’unico esistente - della prima rappresentazione veneziana con le musiche di Luigi Nono.

L’esposizione, organizzata da Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine e Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia/Archivio Castiglione, è un riallestimento della mostra Luigi Nono, I Turcs tal Friúl di Pier Paolo Pasolini di Fondazione Ugo e Olga Levi e Fondazione Luigi Nono, con la responsabilità scientifica e la curatela di Roberto Calabretto, accolta a Venezia nel novembre 2022 nell’ambito del 5° Festival Luigi Nono alla Giudecca.

INCONTRI. Sabato 4 marzo - ore 17.30, Una storia teatrale-musicale: I Turcs a Venezia nel 1976, ricostruzione musicologica di Roberto Calabretto e ricostruzione a memoria di Eddi Bortolussi, Daniela Di Giusto, Gianni Nistri, Enzo Soramel, attori nella prima messa in scena dei Turcs tal Friûl.

Ssabato 1 aprile - ore 17.30 Amicizie e testimonianze: Pasolini | Turoldo | Castiglione, proiezione del documentario Stare al mondo: Turoldo e Pasolini di Elisa e Marco Roncalli, regia di Omar Pesenti; produzione di Ente Friuli nel Mondo - Officina della Comunicazione (2022); intervengono Raffaella Beano, direttrice del comitato scientifico del Centro Studi Turoldo di Coderno di Sedegliano, Marco Roncalli autore, Domenico Clapasson musicista; ascolto della registrazione, proveniente dall’Archivio Castiglione e relativa alla prima veneziana dei Turcs tal Friùl, della Preghiera di Pauli Colus di David M. Turoldo. Testimonianze e ricordi di Eddi Bortolussi e Gianni Nistri attori nella prima messa in scena dei Turcs Tal Friûl.