Esprimersi con la musica, il nuovo libro di Guido Tonizzo e Diego Silvestrin, aiuta musicisti e artisti a tirar fuori il meglio nella propria arte, per poi esser pronti a ripartire in questo 2021 pieno di incognite ma anche di speranze.



Guido Tonizzo, specializzato nel mental coaching applicato anche specificamente all'arte e al palcoscenico, ci porta in un viaggio dentro di noi (con tante tecniche pratiche di consapevolezza, coaching, PNL, strategia ecc), alla riscoperta della nostra capacità di conoscere e valorizzare i propri talenti, sentirci a nostro agio ed esprimere il meglio, facendo emergere con l'arte un messaggio autentico, unico e che "arriva" con la massima efficacia al pubblico. Qui poi entra in gioco Silvestrin che fornisce una serie di suggerimenti su come crearsi un'immagine coerente e coordinata con la propria musica, e tante interessanti considerazioni. Tonizzo, Silvestrin e gli ospiti presenti (vari e prestigiosi: Omar Pedrini degli storici Timoria, Tinkara Kovač, Massimo Varini, Giuseppe Marano, Vincenzo Incenzo e con la collaborazione della The Groove Factory) completano l'opera con un susseguirsi di consigli, scambi d'opinione e suggerimenti preziosissimi.



Il libro è edito da Caosfera Edizioni ed è disponibilie in libreria (a Udine ad esempio è già disponibile presso la Libreria Tarantola), oppure online, in formato cartaceo o ebook (al link maggiori info e i link per l'acquisto).