Essai porta in sala 'La Padrina – Parigi ha una nuova regina'

Lunedì 13 dicembre negli UCI Cinemas continua ESSAI. Rassegna di cinema d’autore, l’appuntamento settimanale del Circuito UCI pensato per tutti gli amanti dei film di qualità. Il protagonista di questa settimana è La Padrina – Parigi ha una nuova regina, il film diretto da Jean-Paul Salomé con Isabelle Huppert e Hippolyte Girardot.



La storia è quella di Patience, traduttrice specializzata in intercettazioni telefoniche per la squadra antidroga, frustrata e annoiata da un lavoro duro e mal pagato, che durante un’intercettazione viene a conoscenza dei traffici poco raccomandabili del figlio di una donna a lei cara. Decide così di dare una svolta alla sua vita e intrufolarsi nella rete dei trafficanti, per proteggere il giovane. Quando si trova tra le mani un grosso carico di droga, non si fa sfuggire l’occasione e diventa La Padrina, una “trafficante all’ingrosso”. Il piano è fare esperienza sul campo, per poi riportare tutte le informazioni in ufficio al servizio della squadra.



Per il Fvg le proiezioni sono in programma a UCI Fiume Veneto e UCI Villesse.