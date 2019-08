Estate, il momento del tormentone

Senza scomodare Proust e la sua Madeleine – visto che oggi fare gli intellettuali è fuori moda -, ci limitiamo a dire che nulla come una canzone può riaccendere un ricordo felice. D’estate ancora di più e non è un caso se le canzoni che citano la bella stagione sono tantissime: Estate, In the summertime, Un’estate al mare, Una rotonda sul mare, St. Tropez twist, E la chiamano estate, Summertime blues, Abbronzatissima, In alto mare, Feels like summer, Sapore di sale, Summer on a solitary beach, Mare mare, Un’estate italiana, Tropicana, Club Tropicana, L’estate sta finendo, Sotto questo sole, Vento d’estate, Azzurro…



Poi si sono i cosiddetti ‘tormentoni’, ossia i brani che, oltre a richiamare direttamente sole, mare, spiagge, vacanze, ecc., sono fatti apposta – diremmo quasi ‘in laboratorio’ – per sfondare nei mesi più caldi, fino a tormentare, appunto, l’ascoltatore medio. Quest’anno i possibili tormentoni sono almeno tre: il quasi reggaeton Calma in versione remix, cioè riproposta un anno dopo, che fa parte del sotto-genere ‘ispanico’ che poi analizzeremo con… calma, l’ormai habitué dei tormentoni Giusy Ferreri con Jambo, il Mambo Salentino di Alessandra Amoroso e Boombadash e Vivere tutte le vite di Elisa col rapper Carl Brave.



Quello di Elisa Toffoli sarebbe il primo tormentone nato in regione, a memoria, a meno di non voler far rientrare nel gruppone i tentativi delle ultime due estati di Ruggero de I Timidi (L’estate del reggaeton e La canzone dell’estate: troppa ironia per sfondare davvero) o un singolo piglia-tutto di qualche anno fa, Mirage (Stasera la luna) degli scomparsi Paps’N’Skar, dietro al quale si celava uno studio udinese. Viene da Tolmezzo (anche se vive a Milano) e si chiama Mattia Del Moro, in arte solo Delmoro, l’autore di quella che invece è, a nostro insindacabile giudizio, la vera canzone dell’estate 2019: Dove siamo finiti. Lo meriterebbe per un video splendido, girato nella Lignano Pineta dell’architetto D’Olivo in un’atmosfera vintage tra ’60 e ’80 e grazie a un refrain irresistibile.



Dicevamo dei tormentoni nella storia: il termine si usa dagli Anni ’60 e riguarda i brani a uso e/o ambientazione ‘turistici’. Quasi solo italiani fino agli anni ’80, dai ’90 in poi hanno lasciato alle spalle la malinconia dell’estate che se ne va, presente in molti testi, per l’allegria forzata dei ritmi latino-americani. Da Guarda che luna del 1959 siamo passati così a Lisa dagli occhi blu del ’69, a Gloria nel ’79, passando negli ’80 per Vamos a la playa, People from Ibiza, Kalimba de luna... Dai ’90 in poi, il cambiamento: nomi consegnati alla damnatio memoriae come Scatman John, titoli incubo (per chi se li ricorda) come Mambo N°5, l’Alexia da discoteca di The summer is crazy, il ‘latino’ de noantri di Vamos a bailar…



E poi, a cascata, tutto il Sudamerica, più o meno reale, che (non) ti aspetti, dalla Gasolina ai singoli-fotocopia di Alvaro Soler, da Aserejé a Shimbalaié e Danza Kuduro – tutti figli di un mash-up tra Cuando calienta el sol, La colegiala e Macarena, in ultima analisi - fino alle ‘contaminazioni’ recenti di Amore e capoeira o la dance associata al tema del viaggio di Roma-Bangkok, il pop malinconico di Riccione... Certo, ci sono anche i casi che non rientrano nelle categorie sopracitate e nell’equazione estate=sole & festa, tipo i Bambini di Povia, le hit di Jovanotti, il Rovazzi pre-governo del cambiamento di Andiamo a comandare... E non abbiamo neanche citato Baglioni! Sarà per la prossima estate…