Estate a Pasiano, al via la rassegna con nove eventi

Il Comune di Pasiano ha organizzato il calendario di eventi per l’estate 2021 che si svolgeranno per tutto il mese di luglio. Spettacoli teatrali, culturali, musicali cinematografici – in collaborazione con Ortoteatro, CinemaZero, Tarakos, Sistema bibliotecario Tagliamento Sile e Biblioteca civica di Pasiano - saranno rivolti in particolar modo alle famiglie e si terranno in due location del Capoluogo: il parco “Ai Molini” e Piazza A. De Gasperi.



La rassegna si aprirà martedì 6 luglio alle 21.15 in piazza A. De Gasperi con una serata cinema: “Jojo Rabbit” a cura di CinemaZero. Si proseguirà domenica 11 luglio alle 11.30 con attività di lettura e giochi musicali per bambini da 3 a 8 anni al Parco Ai Molini: Clementina Carluccio presenta il libro “Do re mi miao: manuale per piccoli musicisti” a cura della Biblioteca Civica di Pasiano (prenotazione obbligatoria). Appuntamenti infrasettimanali martedì 13 luglio alle 21.15 in piazza A. De Gasperi con un’altra serata cinema: “Dreambuilders” e venerdì 16 luglio alle 21 al Parco Ai Molini con lo spettacolo di clownerie, pantomima, magia e bolle di sapone giganti. Michele Cafaggi si esibirà in



“Fish & Bubbles”, uno spettacolo organizzato da Tarakos Aps (prenotazione obbligatoria 3498765766 o 3406730473). Sabato 24 luglio alle 10 (o sabato 24 luglio in caso di maltempo) incontro di lettura per bambini dai 4 ai 10 anni e famiglie con Damatrà Onlus. Per l’occasione sarà presentata “Andar per alberi”, a cura del sistema bibliotecario Tagliamento Sile - Biblioteca Civica di Pasiano (prenotazione obbligatoria). Altri due gli appuntamenti durante la settimana, il primo martedì 20 luglio alle 21.15 con il film “Qua la zampa 2” (sempre in piazza A. De Gasperi) e il secondo venerdì 23 luglio alle 21 con lo spettacolo teatrale “Acqua che viaggia” a cura della compagnia Arti e Mestieri nella splendida cornice del Parco Ai Molini. Ultime due date della rassegna martedì 27 luglio alle 21 con lo spettacolo di burattini “Le avventure di Pinocchio” a cura della compagna Il Cerchio Tondo e venerdì 6 agosto alle 21 con “Attraverso l’acqua”, reading con Alessandro Venier, armonica suonata da Willy Mazzer e suoni di Simone Cipriano.Tutti gli ingressi sono ad ingresso gratuito che dovrà avvenire secondo le disposizioni di legge in vigore al momento della manifestazione.“Gli eventi fanno parti di un’offerta culturale estiva ampliata rispetto a quella degli scorsi anni con l’aggiunta, oltre alla piazza Alcide De Gasperi, della location del Parco Ai Molini, recentemente riqualificata - dichiara Martina Vendramini, consigliere delegato alla Cultura e promozione del territorio -. Già gli scorsi anni la rassegna si è rivelata un successo, con un programma più ampio e vario confidiamo di raccogliere l’apprezzamento della comunità sia quale occasione di aggregazione e socializzazione dopo un inverno di distanziamento e assenza di eventi ma anche come strumento di promozione territoriale”.Gli spettacoli teatrali saranno curati dalla società cooperativa Ortoteatro di Pordenone che fornirà anche il supporto tecnico e logistico durante gli eventi oltre che il servizio di sicurezza; attuando tutte le misure necessarie per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria. L’associazione CinemaZero di Pordenone, invece, si occuperà delle tre proiezioni con noleggio pellicole cinematografiche, attrezzature (proiettore, amplificazione, eccetera), allestimento schermo e casse, trasporti, presenza di un operatore, segreteria, pratiche e adempimenti S.I.A.E.. L’amministrazione ha provveduto all’adempimento degli obblighi di sicurezza con il “piano di sicurezza e gestione dell’emergenza” redatto dal geometra Alessandro Buset di Azzano Decimo.