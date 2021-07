Estate al cinema con più proiezioni al Visionario

Il cinema Visionario amplia la sua offerta cinematografica pomeridiana, pensando al suo pubblico più adulto: per tutta l’estate, una volta a settimana - a partire da domani giovedì 29 luglio - tutte e cinque le sale del Visionario saranno infatti già operative dalle 15.30/16.00 con cinque imperdibili film in prima visione!



Tra i titoli in programma domani MARX PUÒ ASPETTARE di Marco Bellocchio (alle ore 16.00), presentato all’ultimo festival di Cannes, dove il regista emiliano ha ricevuto la Palma d'Oro d'Onore. Attraverso la sua famiglia, Bellocchio fa rivivere la storia di suo fratello Camillo, morto suicida del 1968, senza filtri o pudori, quasi una indagine, che ricostruisce un’epoca storica e tesse il filo rosso di tanto suo cinema. E ancora ESTATE '85 di François Ozon (ore 15.40), racconto di un amore adolescenziale ambientato in una cittadina balneare francese. Continua inoltre la programmazione di POZZIS, SAMARCANDA (alle ore 16.00), film di Stefano Giacomuzzi, che racconta l'incredibile viaggio in Harley di Cocco da Pozzis, paese abbandonato sulle montagne friulane di cui lui è l'unico abitante, fin nel cuore dell'Asia!



Infine ricordiamo JUNGLE CRUISE (ore 15.50), film d'avventura per tutta la famiglia in pieno stile Disney e OLD (ore 15.30), intrigante e misterioso thriller firmato dal visionario regista M. Night Shyamalan!



Per maggiori informazioni sugli orari di programmazione e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Ricordiamo che per la visione dei film è obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).