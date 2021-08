Estate Barocca a Tarcento

Dal 22 agosto al 5 settembre si terrà a Tarcento la rassegna musicale “Estate Barocca 2021”. Promossa da ArsNova FVG, in collaborazione con la Corale San Pietro Apostolo di Tarcento, la ProSegnacco, l’Associazione Musicale Aurora Ensemble, gli Amici della Musica di Udine, l’Associazione Organistica Udinese, con il patrocinio del Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” di Udine e il Comune di Tarcento, e con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la rassegna intende presentare le inestimabili bellezze della musica barocca attraverso una serie di concerti che verranno ospitati nel Duomo di San Pietro Apostolo a Tarcento e nella Chiesa di San Michele Arcangelo a Segnacco, grazie alla disponibilità di Monsignor Duilio Corgnali e Don Adolfo Volpe.



L’edizione di quest’anno sarà caratterizzata dalla cooperazione tra Maestri e giovani talenti. Un ruolo di primo piano avranno infatti alcuni giovani musicisti provenienti dalla nostra regione che si esibiranno accanto ai Maestri e in qualità di solisti. Dopo il concerto di apertura di domenica 22 agosto a Tarcento nel Duomo di San Pietro Apostolo alle 17.00, con la flautista Luisa Sello e l’ensemble «Le Agane», sono in programma sabato 28 agosto, alle 17.00, sempre nel Duomo di San Pietro Apostolo il concerto con giovani allievi della scuola di organo del Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” di Udine, e domenica 29 agosto, alle 20.45, a Segnacco, nella Chiesa di San Michele Arcangelo, il concerto con il flautista Stefano Casaccia, il soprano Marianna Prizzon, e il liutista Ennio Guerrato, accompagnati dall’Ensemble Antiqua.



Sabato 4 settembre sarà la volta del soprano Maria Giovanna Michelini, in duomo a Tarcento, accompagnata dall’Ensemble Antiqua. Chiuderà la rassegna domenica 5 settembre, alle 17.00, nel Duomo di San Pietro Apostolo, il concerto dell’Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia diretta dal Maestro Romolo Gessi.L’ingresso agli eventi è gratuito con prenotazione obbligatoria telefonando al 335 8011442 o scrivendo a arsnovafvg@gmail.com. Info su Facebook@Estate Barocca.