Estate in Fvg, puntando sul km zero nella musica con gli artisti locali

Da un lato c’è la voglia di ripartire, dall’altra il Dpcm del 16 maggio, che limita al massimo (o al minimo dal punto di vista della sostenibilità economica) le presenze ai concerti. Assomusica ha già comunicato che per l’estate 2020 i grandi eventi dal vivo si fermano, visto che impedire gli assembramenti di persone in un ‘live’ è impossibile. La decisione è stata condivisa dalla gran parte dei produttori e organizzatori di spettacoli di musica dal vivo, così come dagli artisti che hanno rimandato all’estate 2021 i grandi eventi in cartellone, a partire da Tiziano Ferro, che era atteso il 30 maggio a Lignano. In una situazione di difficoltà evidente, i principali organizzatori di concerti e spettacoli in regione hanno deciso per la prima volta di fare fronte comune e di unirsi per dare un segnale e cercare di superare l’emergenza. E’ così che Azalea, Css, Ert Fvg, Euritmica, Fvg Music Live, Nei Suoni dei Luoghi, Onde Mediterranee, Pordenone Blues Festival, Vigna Pr e Zenit hanno deciso di seguire il motto ‘Insieme non ci fermiano’. Lodevole l’iniziativa, in una regione diventata negli ultimi 20 anni una delle tappe obbligate dei più grandi tour nazionali e mondiali. Comune anche la promessa: “Gli eventi accompagneranno il pubblico come ogni estate, nelle piazze e al Castello di Udine, in piazza a Palmanova, a Villa Manin, a Lignano Sabbiadoro e Grado, nel comprensorio del Tarvisiano, nel Parco San Valentino di Pordenone”.

Addirittura, alcune amministrazioni hanno promesso una maggior attenzione rispetto al passato per gli eventi live, arrivando a proporre persino la richiesta di ‘deroghe’ per il limite di mille persone a spettacolo.

Ecco: il vero problema è quello. Sotto i mille spettatori all’aperto, i big te li scordi, sia internazionali che nazionali, per problemi di budget (a meno di non voler aumentare a dismisura i prezzi dei biglietti, atto suicida in tempi di crisi). E quindi l’unica soluzione, per evitare l’effetto-sagra (vecchie glorie, tribute band di seconda scelta…), meglio sarebbe scegliere solo micro-eventi e ‘forze locali’. Per quest’estate, allora, puntiamo sul km zero nella musica: ci sono cantautori, rapper, Dj, band di ogni genere, orchestre, rassegne già rodate che hanno perso i locali di riferimento, professionisti che vivono di musica e di questi tempi sarebbero a suonare in giro per il mondo. Chi li conosce già, sarà felice di vederli in venue prestigiose; per tutti gli altri saranno di certo una bella sorpresa