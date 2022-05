Estensioni Jazz Club Diffuso fa tappa a Bordano e Monfalcone

Doppio appuntamento musicale per Estensioni Jazz Club Diffuso, la innovativa rassegna targata Slou Società Cooperativa, con la direzione artistica di Luca d’Agostino, dopo l’entusiasmante anteprima sold out con la talentuosa Anais Drago a Marano Lagunare.



Venerdì 6 maggio appuntamento nelle serre della “Casa delle Farfalle” di Bordano in via Canada 5 per “Meraviglie”, concept ideato da Farfalle nella Testa Soc. Coop. in collaborazione con Slou Soc. coop., che vedrà nei prossimi mesi concerti che cercano l’essenzialità del suono, in ambienti montani insoliti, naturali, dentro le serre, sulla riva del Lago di Cavazzo. Alle ore 20.30 avremo l’opportunità di ascoltare il nuovo set di Massimo Silverio in duo con Nicolas Remondino.



Il 6 maggio è l’anniversario del terremoto e il concerto viene realizzato sotto il monte San Simeone, ritenuto nella mitologia popolare "la pançe da l'Orcolàt" - l'epicentro del terremoto.



Lo scorso anno è stato pubblicato ‘O’, il secondo EP di Massimo Silverio, artista che ha vissuto la maggior parte della sua vita tra le montagne della natia Carnia. Fra il fascino della terra di confine e la tradizione di un dialetto che è idioma antico, forma il suo personalissimo linguaggio che ritratta la musica moderna, il canto popolare e la poesia. Questa espressività si incarna attraverso il suo precedente ‘Ø’ (presentato in tour europeo), seguito da ‘O’: due side EP che raccolgono canzoni scritte da Massimo molti anni prima, manifesti di una viscerale ricerca di tutto ciò che si trova al di fuori dal tempo e dagli schemi di genere. Nicolas Remondino è musicista piemontese: ha un rapporto estremamente profondo con la percussione ed esplora tutte le possibilità tecniche e dell'intera struttura dello strumento con un lavoro molto ricercato nella direzione jazz e dell'improvvisazione. Dopo gli studi all’Accademia di Musica Moderna di Torino, Nicolas ha proseguito i suoi studi alla Siena Jazz University che delinea il lavoro “Lamiee.”, all’esordio da solista.Sabato 7 maggio altra occasione imperdibile nata grazie alla collaborazione con l’Associazione Nuovo Corso. Alle ore 20.30, presso Il Carso In Corso in Corso del Popolo 11 a Monfalcone, saranno Sonia Spinello alla voce e Roberto Olzer al pianoforte a condurci nel mondo di "Sospesa" e "Silence", due progetti discografici prodotti da Abeat Record, una delle etichette più importanti nel panorama jazz italiano. Il concerto si articolerà dai brani più evocativi del primo disco viaggiando verso il secondo, in uscita proprio in questi giorni, nuovo mondo sonoro dove perdersi negli echi vibranti di voci e strumenti che cantano e raccontano silenzi. Non mancherà, tra l’altro, una omaggio alla tanto amata cantautrice monfalconese Elisa.Raffinatissima interprete vocale, autrice e compositrice jazz e pop, Sonia Spinello è da oltre dieci anni ospite fissa dei jazz club di tutta Italia e delle più importanti rassegne e festival. La sua produzione discografica è intensa e originale.Roberto Olzer è un pianista di cultura jazzistica e classica dotato di indubbia raffinatezza musicale e di una capacità espressiva fuori del comune. Interprete, compositore e arrangiatore in diversi ambiti musicali, Roberto Olzer si esibisce in prestigiosi festival in molti stati europei oltre ad essere molto apprezzato in Giappone. Entrambi tra l’altro sono vincitori di un prestigioso riconoscimento audiofilo da Critique Magazine, rivista di riferimento jazzistico proprio giapponese.Ricordiamo che i posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria dei concerti si può fare alla email estensionijazzclub@gmail.com e che la prevendita è attiva su dice.fm (10,00 € + prevendita). Nel prezzo del biglietto dell’evento di Monfalcone è compresa anche degustazione.Ingresso con normative anticovid.