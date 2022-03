EsTrio in concerto con un programma dedicato alle Madame Boulanger

Appuntamento targato Società dei Concerti Trieste, lunedì 14 marzo, alle 20.30, con EsTrio, una formazione tutta al femminile, che porta al Teatro Verdi di Trieste per il suo 90esimo cartellone, realizzato grazie ai soci iscritti e al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la sponsorizzazione dell'Orologeria Bastiani rivenditore autorizzato Rolex, della Fondazione CRTrieste e Fondazione Benefica Kathleen Casali, un programma più unico che raro dal titolo "Madame Boulanger”.



Frutto dell'incontro tra Laura Gorna (violino), Cecilia Radic (violoncello) e Laura Manzini (pianoforte), il nome di questa formazione nasce dalla fusione tra diversi richiami: il Mi bemolle tedesco Es, l'Es della concezione freudiana e la parola Trio, che insieme evocano la consonanza con il concetto diestro: l'ardore della fantasia e dell'immaginazione nella cultura classica greca.



Il trio, che incide per Fonè e per Decca (di imminente pubblicazione un nuovo disco dedicato ai Trii di Schumann),ha saputo raccogliere la tradizione della grande scuola italiana della Fondazione Stauffer, dell'Accademia Chigiana e della Scuola di Fiesole. Ha tenuto concerti per le maggiori istituzioni concertistiche in tutto il mondo al fianco anche di grandi musicisti quali Salvatore Accardo, David Finckel, Bruno Canino, Bruno Giuranna, Toby e Gary Hoffmann.



Estrio, che sin dal suo esordio si è immediatamente imposto all'attenzione del pubblico e critica come una delle migliori formazioni cameristiche italiane è da sempre attento al mondo femminile nelle sue varie declinazioni, ed è impegnato nella ricerca e valorizzazione delle compositrici, portando a conoscenza del grande pubblico numerosi brani pressoché sconosciuti.A Trieste infatti il programma ruoterà intorno ad una donna molto importante per la musica del Novecento: Nadia Boulanger, sua sorella Lili e ad alcuni dei suoi celeberrimi allievi quali Gershwin, Bernstein e Piazzolla.Il trio data la sua straordinarietà ha all'attivo naturalmente numerosi concerti e tutti per le maggiori stagioni concertistiche italiane (per alcune ha eseguito gli integrali della musica da camera di Schumann e Mendelssohn). L'esperienza internazionale delle musiciste si estende ben oltre i confini europei. L'eclettismo e il desiderio di sperimentazione spingono Estrio a collaborare con artisti provenienti da esperienze espressive eterogenee, quali il teatro, la coreografia, il jazz. Da questo spirito di ricerca nascono le collaborazioni con la poetessa Maria Grazia Calandrone, gli attori Sonia Bergamasco, Luca Zingaretti e la coreografa Antonella Agati.Il concerto è aperto anche agli studenti con biglietto al prezzo speciale di € 5,00 per tutti i settori del teatro, acquistabile la sera stessa presso la Biglietteria SdC al Teatro Verdi dalle ore 19:30, con possibilità di prenotazione tramite modulo su https://www.societadeiconcerti.it