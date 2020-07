Etnoploc Trio in concerto

Venerdì 31 luglio 2020, con inizio alle ore 21.00, si terrà presso il parco Europa Unita a Cervignano del Friuli (Ud), il concerto del trio etno-jazz Etnoploč, composto da Aleksander Ipavec (fisarmonica), Piero Purini (sax soprano e tenore) e Matej Špacapan (tromba).



Il nome è rimasto a designare la scelta musicale di questo trio transfrontaliero (i componenti provengono dall’area mista italo-slovena fra Trieste, Udine e Lubiana): un excursus nella musica etnica passando dalle melodie balcaniche alla world music e alle produzioni proprie. Si tratta di un trio etno-jazz che unisce le sonorità dei Balcani, il klezmer, il blues, il jazz, il tango e molto altro in un’unica emozione, in cui le influenze restano distinte ma indissolubilmente intrecciate. Tre musicisti di alto valore artistico e tecnico, con una vasta esperienza in tutti i campi musicali.

Etnoploč trio ha partecipato a numerosi festival e rassegne in tutta Europa, tra cui ricordiamo i più prestigiosi: MantovaJazz (IT), Festival Lent (SLO), Udine Jazz (IT), Szentgotthard jazz festival (H), Rosenthal EtnoFest (AT), Sankt Jakob Folk Musik (AT), Domžale EtnoRock Festival (Slovenia), Premio Andrea Parodi – Quartu Sant’Elena (Cagliari, IT), MEI-Faenza (IT), Tavagnacco Jazz Festival (Udine, IT), Across the Border (Gorizia, IT). Il trio ha inoltre collaborato, tanto per citarne alcuni, con il cantautore sloveno Vlado Kreslin, con Daniele D’Agaro, con Extra3 e la cantante istriana Tamara Obrovac.



Per informazioni e prenotazioni: 3703215483 (dalle ore 10 alle ore 12.00). Nel rispetto delle normative vigenti e delle linee guida regionali in materia di contenimento del contagio da Covid-19.Il concerto è organizzato dall’amministrazione comune di Cervignano nell’ambito del progetto “Un’estate al parco” in collaborazione con la cooperativa culturale Maja di Gorizia. In caso di maltempo il concerto verrà rimandato al 21 agosto 2020.